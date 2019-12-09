В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, во время круглого стола по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения рассказала, что в Беларуси появляются новые меры материального стимулирования для матерей. Ожидается увеличение пособий для тех мам, которые в течение 3-4 лет успевают родить второго и последующего ребенка. Вводится так называемый бонус за скорость.