В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года

Новости Беларуси. 9 декабря с делегацией ООН встретились вице-премьер и министры социального блока белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 9 декабря с делегацией ООН встретились вице-премьер и министры социального блока белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, во время круглого стола по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения рассказала, что в Беларуси появляются новые меры материального стимулирования для матерей. Ожидается увеличение пособий для тех мам, которые в течение 3-4 лет успевают родить второго и последующего ребенка. Вводится так называемый бонус за скорость.
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