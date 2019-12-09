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В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года

09 декабря 2019 11:12
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Новости Беларуси. 9 декабря с делегацией ООН встретились вице-премьер и министры социального блока белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, во время круглого стола по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения рассказала, что в Беларуси появляются новые меры материального стимулирования для матерей. Ожидается увеличение пособий для тех мам, которые в течение 3-4 лет успевают родить второго и последующего ребенка. Вводится так называемый бонус за скорость.

В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года-4

В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года-6

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# Государственная социальная политика # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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