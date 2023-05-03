В Беларуси отремонтируют свыше 1400 километров местных дорог

Новости Беларуси. В стране отремонтируют свыше 1 400 километров местных дорог. Ежедневно порядка 250 бригад восстанавливают асфальтобетонное покрытие. И это только касается ямочного ремонта. Под обновление подпадут и дорожные полотна мостов через реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремонт и содержание автомобильных дорог – на личном контроле у главы государства. На недавнем совещании в Гродно Президент поручил профильному ведомству в течение года привести в порядок местную транспортную сеть. Это совсем небольшие артерии, но для местных жителей они имеют большое значение. Хорошие малые дороги – большой комфорт для белорусов. Репортаж Галины Буро.

Могилевская область, серьезная дорожная стройка развернулась буквально в поле. Между агрогородками Годылево и Следюки Быховского района кладут асфальт. В масштабах страны, может, и мелочь, но для местных жителей целое событие.

Владимир Евменов:

Дорога была как стиральная доска. Быстрее ездить будем, больше сделаем. И машина меньше изнашивается, и самому приятно ехать.

Сколько помнят себя люди, здесь всегда было гравийное полотно, а ведь эти 2 километра связывают между собой несколько предприятий и социальных объектов, среди которых торфобрикетный завод, фермы и дом престарелых. Ямы и пыль столбом в прошлом. Теперь ровное покрытие в два слоя. Дорожники уже преодолели экватор.

Александр Шабанов, начальник быховского ДРСУ № 196:

Поступали жалобы, потому что людям из Быхова на работу ездить. И непосредственно из населенных пунктов тоже люди ездят.

В этом году на ремонт дорог местного назначения в регионе планируют потратить 86 млн рублей. Ведь в климатических условиях нашей страны перепады погоды не лучшие спутники для состояния дорог. Но это не значит, что плохие транспортные артерии могут быть нормой. А ведь жители страны постоянно жалуются на прямых линиях на состояние асфальта. Да что там – сам Президент часто критикует местные дороги. На недавнем совещании в Гродно особое внимание чиновников обратил на районы. Подробности.

В процессе поддержания порядка на республиканских трассах не стоит забывать о пусть и малых, но очень нужных дорогах для белорусов. Вот и это Скидельское шоссе соседствует с трассой М6, но выполняет более житейскую функцию. В окрестностях промышленный район с десятком предприятий, то есть для людей это путь на работу и домой. К тому же из-за плохого состояния асфальта на большое кладбище «Аульс» жители предпочитали ездить в объезд.

Иван Карпач:

Дорога была в очень ужасном состоянии. Ям много, да и вообще неприглядного вида все, обочина, так что хорошо, что начали все делать.

Теперь эта дорога уже не будет напоминать решето, к тому же раньше здесь был старый неиспользуемый путепровод, из-за чего участок дороги прозвали «горбатым», из-за него на шоссе действовало ограничение – только для машин весом менее 10 тонн. После ремонта дорога станет доступна и для большегрузов, что очень облегчит работу местным предприятиям.

Владимир Король, начальник филиала «Гроднодорожник» предприятия «Гроднооблдорстрой»:

У нас самый проблемой участок – это был район путепровода. Путепровод был аварийный, поэтому демонтировался, вместо него насыпано земполотно, и сейчас ведутся подготовительные работы перед афальтоукладкой.

В этом году только в Гродненской области в рамках государственной программы «Дороги Беларуси» отремонтируют почти 170 километров местных дорог и шесть мостов. Капитальные ремонты ждут надводные конструкции в Новогрудском, Волковысском, Слонимском, Ивьевском и Ошмянском районах, запланировано и возведение новых. Темп уже задали в областном центре.

Галина Буро, корреспондент:

Еще недавно водители в Гродно жаловались, что Поповичский мост – настоящее испытание для автомобильной подвески. Неровности, выбоины, стыки – об этом можно теперь забыть. За 11 месяцев строители заменили многие конструкции и перила, а главное, теперь водителей встречает новый ровный асфальтобетон.

А еще ровным асфальтным загаром этим летом покроются местные дороги во всех 17 районах Гродненской области. Текущий ремонт всегда в приоритете к подъездам к агрогородкам, социально значимым объектам и сельхозпредприятиям.