В «Великом камне» обсудят инвестиционный и экспортный потенциал белорусской экономики

Инвестиционный и экспортный потенциал белорусской экономики обсудят сегодня в индустриальном парке «Великий камень». На его площадке под руководством председателя Палаты представителей пройдет семинар-совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке – вопросы реализации инвестиционной политики в нашей стране. Речь пойдет о преференциях для бизнеса, активизации продвижения белорусских товаров на внешние рынки. Предстоит выявить проблемные моменты и возможные резервы в этой сфере. База парка «Великий камень» выбрана неслучайно: это особая экономическая зона, где расположены высокотехнологичные и импортозамещающие инновационные производства с высоким экспортным потенциалом. В рамках мероприятия участники посетят отдельные предприятия, ознакомятся с беспилотными летательными аппаратами и сверхлегкой пилотируемой авиатехникой.