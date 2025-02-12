В Беларуси началась подготовка к ВНС

Об этом сообщил Александр Лукашенко на заседании Президиума ВНС, на котором утвердили повестку дня и обсудили ряд других актуальных вопросов. Один из главных пунктов предстоящего заседания – обращение Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Ожидается и отчет премьер-министра о выполнении социально-экономических программ. Кроме того, впервые делегатам предстоит принять ряд кадровых решений, а также рассмотреть вопросы об организационной структуре и комиссиях народного собрания. Напомним, по результатам референдума 2022 года Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом, которому отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета Беларуси. Общая численность участников ВНС – 1 189 человек, они распределены на 10 делегаций: от законодательной, судебной, исполнительной власти и 7 делегаций от всех областей и Минска. Президентом поставлена задача перед составом Президиума ВНС побывать в регионах и провести встречи с делегациями.