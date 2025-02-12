Учебный год в белорусской армии. Танкисты столичной механизированной бригады оттачивают навыки владения вооружением боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипажи поражают цели на различных дальностях, при этом позиции меняются. Мишени имитируют бронетехнику, автомобили, гранатометные расчеты. Первую стрельбу штатным снарядом некоторые гвардейцы провели в присутствии родных и близких.

Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады: Мы постарались мотивировать военнослужащих, пригласив их родителей, родственников, которые воочию увидели, чем их сын занимается. Они довольно-таки рады, довольны, увидели воочию, как осуществляется стрельба штатным снарядом, какие эмоции испытывает их сын, наш военнослужащий при данном выполнении мероприятия.

Гордость за наших солдат, за то, что они стремятся, учатся всему этому. Гордость за наших сыновей. Когда только увидели сына, сразу сказали, мы за тебя держим кулаки, давай вперед, и к цели, и к победе.

Танкисты своим ежедневным кропотливым трудом настойчиво совершенствуют боевое мастерство, постигая азы почетной воинской специальности. Управлять «железным монстром» не так просто. Служба в танковых войсках является одной из престижнейших в Вооруженных Силах Беларуси.