Прямой эфир

Танкисты столичной механизированной бригады оттачивают навыки владения вооружением боевых машин

12 февраля 2025 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Учебный год в белорусской армии. Танкисты столичной механизированной бригады оттачивают навыки владения вооружением боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танкисты столичной механизированной бригады оттачивают навыки владения вооружением боевых машин-2

Экипажи поражают цели на различных дальностях, при этом позиции меняются. Мишени имитируют бронетехнику, автомобили, гранатометные расчеты. Первую стрельбу штатным снарядом некоторые гвардейцы провели в присутствии родных и близких.

Танкисты столичной механизированной бригады оттачивают навыки владения вооружением боевых машин-4

Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Мы постарались мотивировать военнослужащих, пригласив их родителей, родственников, которые воочию увидели, чем их сын занимается. Они довольно-таки рады, довольны, увидели воочию, как осуществляется стрельба штатным снарядом, какие эмоции испытывает их сын, наш военнослужащий при данном выполнении мероприятия.

Танкисты столичной механизированной бригады оттачивают навыки владения вооружением боевых машин-6

Гордость за наших солдат, за то, что они стремятся, учатся всему этому. Гордость за наших сыновей. Когда только увидели сына, сразу сказали, мы за тебя держим кулаки, давай вперед, и к цели, и к победе.

Танкисты своим ежедневным кропотливым трудом настойчиво совершенствуют боевое мастерство, постигая азы почетной воинской специальности. Управлять «железным монстром» не так просто. Служба в танковых войсках является одной из престижнейших в Вооруженных Силах Беларуси.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
В «Великом камне» обсудят инвестиционный и экспортный потенциал белорусской экономики
12 февраля 2025 07:05

В «Великом камне» обсудят инвестиционный и экспортный потенциал белорусской экономики

Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска
12 февраля 2025 06:43

Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска

КГК Могилевской области проводит горячую линию по вопросам обеспечения граждан качественной питьевой водой
12 февраля 2025 06:25

КГК Могилевской области проводит горячую линию по вопросам обеспечения граждан качественной питьевой водой