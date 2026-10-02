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Новости по тегу #Светлана Нечай

Осенняя кампания по вакцинации от гриппа началась в Беларуси
02 октября 2026 06:48

Осенняя кампания по вакцинации от гриппа началась в Беларуси

В Беларуси продолжается вакцинация против ВПЧ-инфекции
25 ноября 2025 08:00

В Беларуси продолжается вакцинация против ВПЧ-инфекции

Литовским водителям оказывается вся необходимая помощь – Минздрав
11 ноября 2025 16:56

Литовским водителям оказывается вся необходимая помощь – Минздрав

В Беларуси проходит кампания по вакцинации от гриппа
07 октября 2025 16:55

В Беларуси проходит кампания по вакцинации от гриппа

Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа
02 октября 2025 18:07

Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа

Массовая вакцинация против гриппа началась в Беларуси
01 октября 2025 13:49

Массовая вакцинация против гриппа началась в Беларуси

Как укрепить иммунитет перед началом эпидсезона? Минздрав напоминает о мерах профилактики
03 сентября 2025 08:54

Как укрепить иммунитет перед началом эпидсезона? Минздрав напоминает о мерах профилактики

В Беларуси вводят дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРВИ
13 января 2025 13:36

В Беларуси вводят дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРВИ

В Минздраве рассказали про обновления в Национальном календаре прививок
09 января 2025 10:52

В Минздраве рассказали про обновления в Национальном календаре прививок

Нечай о распространении оспы в Европе: наша система здравоохранения готова к работе в таких условиях
20 августа 2024 16:47

Нечай о распространении оспы в Европе: наша система здравоохранения готова к работе в таких условиях

В Беларуси начнут вакцинировать от коклюша детей с 6 лет – замминистра здравоохранения
30 июня 2024 17:40

В Беларуси начнут вакцинировать от коклюша детей с 6 лет – замминистра здравоохранения

Светлана Нечай назвала продукты, которые могут стать причиной ботулизма
30 июня 2024 17:40

Светлана Нечай назвала продукты, которые могут стать причиной ботулизма