Новости по тегу #Светлана Нечай

Первыми прививки получили сотрудники и руководители ключевых ведомств – в том числе Минздрава, Минстройархитектуры и Минлесхоза.
На бесплатной основе в Беларуси вакцинируют девочек 11 лет: в этом возрасте иммунный ответ на прививку наиболее эффективный.
На специально оборудованных стоянках созданы комфортные условия для ожидания: питание, санитарные зоны и возможность связи с близкими.
Сделать прививку – минутное дело, а вот защита организма, которую она дает, на месяцы.
Оптимальный срок – октябрь. Иммунитет формируется в течение двух недель и защищает во время всего эпидсезона.
В распоряжении медиков три вакцины против гриппа. Все они включают актуальные в сезоне штаммы вирусов.
Сейчас заболеваемость на низком уровне. Но ближе к середине осени количество случаев вирусных инфекций может вырасти.
Соответствующую задачу Министерству здравоохранения поставил глава государства.
С апреля в стране начнется вакцинация против вируса папилломы человека, который нередко становится возбудителем онкологических заболеваний.
Случаи заболевания оспой обезьян фиксируют в разных странах. К существующей вероятности завоза вируса в Беларусь из-за рубежа наши специалисты готовы, заверили в Минздраве
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