Корь, ботулизм и проверки общепита – большое интервью с главным санитарным врачом Беларуси

Для кого-то лето – пора важных испытаний. А для кого-то – время отдохнуть. Чтобы релакс обязательно состоялся, в этом помогают и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. К примеру, берут пробы воды в наших реках и озерах, чтобы никакие, даже самые микроскопические проблемы не испортили долгожданный отпуск. В сети можно найти отдельную карту, где обозначены места, официально одобренные для купания. Такой пристальный мониторинг продолжается все лето, и опасные пляжи попадают в блэк-лист санэпидстанций.А какие проверки проходят кафе и рестораны, что с вирусами и когда перевернут Национальный календарь прививок? Об этом и не только мы поговорили с замминистра здравоохранения Беларуси – главным санитарным врачом Светланой Нечай в программе «Неделя» на СТВ. Как изменилась белорусская система здравоохранения? Ольга Коршун, СТВ:

Светлана Владимировна, в этом году руководящему органу системы здравоохранения исполнилось 105 лет. Давайте сравним, с чего все начиналось и какая эпидситуация сегодня складывается в Беларуси.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

В начале XX века система здравоохранения практически отсутствовала. И только в конце 1917 года начали формироваться те или иные подразделения, которые взяли на себя функцию организации медицинской помощи населению. Послереволюционные годы, война – в тот момент регистрировалось больше чем 530 случаев на 10 тысяч населения паразитарных тифов. Необходимо было локализовывать и реализовывать комплекс мер, оперативных мер для того, чтобы эти бедствия ушли. И именно тогда на себя эту функцию взяло здравоохранение, которое в принципе стало противоэпидемическими штабами. В послевоенные годы советская власть прекрасно понимала, что регулировать заболеваемость можно, только решая вопросы улучшения условий проживания населения, решая социальные вопросы. Все это стало предметом внимания медицинских работников и, безусловно, дало свои результаты. Что мы имеем сейчас? Все эти принципы реализованы, особенно за последние 30 лет независимой нашей страны. Эти принципы развились, сформирована четкая система по вакциноуправляемым инфекциям. Сегодня практически не регистрируются случаи по многим вакциноуправляемым инфекциям либо заболеваемость минимальная. Мы имеем самый низкий уровень инфекционной заболеваемости по кишечным инфекциям среди бывших республик Советского Союза. Сегодня мы имеем четкую систему мониторинга инфекционных заболеваний, которая позволяет регулировать и отслеживать ситуацию как внутри нашего государства, так и за ее пределами. Чему ковид научил белорусов?

Ольга Коршун:

Ну вот такой встряской и проверкой на прочность для всех нас, в том числе и для нашей системы здравоохранения, конечно, стала пандемия COVID-19. Эта пандемия показала нам, какие угрозы стоят и перед мировым сообществом, и перед белорусами в том числе, и в нашей Концепции нацбезопасности даже появилось отдельное понятие, как биологическая безопасность. А какие еще уроки мы вынесли после тех событий? Светлана Нечай:

Первый урок – это жизнь научила нас принимать всем вместе многоуровневые оперативные решения, которые позволили минимизировать риски распространения инфекции в условиях сохранения активной жизни наших граждан. Мы не закрылись на локдаун. Это позволило сохранить экономику, это позволило сохранить систему здравоохранения для населения не только по ковид-инфекции, но и по профилактике и лечению других заболеваний. Они ведь тоже никуда не делись. Следующий урок, который я считаю очень важным. Фармпромышленность смогла оперативно поставить на производство либо разработать новые виды фармацевтических препаратов, в которых крайне нуждалось наше население. И поставки были практически невозможны из-за высокой востребованности. Все это мы сделать сумели. И самое главное – население научилось понимать свою собственную роль в процессе формирования инфекционной заболеваемости. Ольга Коршун:

Как мы сдерживаем развитие других инфекционных заболеваний? Что предпринимаем на республиканском уровне, чтобы минимизировать их влияние на нашу жизнь и держать ситуацию под контролем? Светлана Нечай:

Среди заболеваний, которые представляют наибольшую угрозу, остаются те же самые коронавирусы в форме респираторных синдромов – МERS, SARS, различного рода лихорадки, LASA, Эбола, чума и много других инфекционных заболеваний. По этим заболеваниям сформирована четкая система эпидемиологического слежения. Она сформирована на всех уровнях с учетом мониторинга вирусологического пейзажа, с учетом оценки ситуации предметно каждой инфекции. Организован комплекс предупредительных мероприятий, которые не позволяют завозить данную инфекцию, либо же четко понимать, что необходимо делать в случае ее завоза. Сформирован новый раздел в Концепции национальной безопасности – стратегия биологической безопасности. Сформированы органы, которые вовлечены в этот процесс. Органом управления по данному направлению определено Министерство здравоохранения. На территориальных уровнях реализовываются комплексы мер, которые развивают это направление применительно к каждой территории. Кроме того, существует большое количество территориальных планов, которые профилактируют отдельные заболевания инфекционные, такие как бешенство, птичий грипп, сибирская язва. Поэтому система есть, она функционирует. В Беларуси регистрируют случаи кори и коклюша – как бороться?

Ольга Коршун:

По моим таким чисто человеческим бытовым наблюдениям, к нам вернулись такие болезни, о которых, казалось, мы забыли. Ну, например, коклюш, корь. Если да, то с чем вы это можете связать? Светлана Нечай:

Да, безусловно, есть такая тенденция, как регистрация случаев кори. У нас эти случаи регистрируются и как завозные, и уже как местные, распространяемые в очагах. Поэтому проблема существует. Сформирована она, безусловно, не за один день. Сформирована она в том числе и за счет достаточно большого количества так называемых отказчиков от вакцинации. Поэтому в данной ситуации предпринимаются все меры для того, чтобы эту ситуацию скорректировать. Все необходимые иммунобиологические препараты для этого есть. Вы обозначили коклюш. Да, и это тоже причины те же. Пожинаем плоды вот такого поведения. Необходимо ситуацию корректировать, вводя дополнительный этап вакцинации. И, может быть, я немножко преждевременно это скажу, но буквально в ближайшее время будет утвержден Национальный календарь прививок, изменения в Национальный календарь прививок, по которому будет введена вакцинация в шестилетнем возрасте у детей. Потому что именно эта группа детей формирует в этой структуре заболевших наибольший удельный вес. Для примера обозначу, что только за последние пять месяцев было зарегистрировано 1 700 случаев коклюша. И несмотря на дополнительные расходы Министерства здравоохранения и государство на это идет, график в Национальном календаре корректируется. Ольга Коршун:

Про Национальный календарь. Всего, я могу ошибаться, там 12 прививок обязательно. Мы, может быть, планируем вводить новые какие-то прививки? Светлана Нечай:

Сейчас завершается работа над документами, утверждающими Национальный календарь, изменения к нему. И там действительно есть дополнительные инфекции, которые достаточно востребованы нашим населением, и, мало того, они несут серьезную, скажем так, нагрузку для здравоохранения. Но это крайне необходимо и крайне важно. Это ВПЧ, вирус папилломы человека – будут подвергаться вакцинации девочки 11-летнего возраста. Мы с этого начнем. Мы на этом не будем останавливаться, но начнем только с этого. И это вакцина против пневмокока. Эти две первые вакцины, они перейдут в разряд Национального календаря. Санкции. Есть проблемы с прививками? Ольга Коршун:

Почему сегодня не стоит бояться прививок?

Светлана Нечай:

Вот эта вот западная мода на отказ от прививок, она дошла до нас и взята на вооружение, с одной стороны. А с другой стороны, этому надо противопоставить, хорошую информационную работу. Да, побочные эффекты могут быть, но они не сопоставимы с теми рисками для здоровья, которые несет отсутствие этой прививки. Поэтому считаю, что только люди не очень грамотные и не очень заботящиеся о своем здоровье и здоровье близких, могут так говорить. Ведь нет обязательной вакцинации по всем направлениям. Учитывается состояние здоровья и возможное индивидуальное противопоказание. И тогда, взвесив риски вакцинации и возможных побочных эффектов, которые обусловлены, индивидуальными особенностями каждого человека, принимается решение о допуске к вакцинации. Ольга Коршун:

Против нашей страны введен большой пакет санкций. Многие товары попали под западное эмбарго. Это как-то повлияло на вакцины, которые мы раньше закупали на Западе? Светлана Нечай:

Введенные санкции напрямую не затрагивают лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. На сегодня в нашем распоряжении есть все вакцины, которые необходимы в рамках Национального календаря и в рамках альтернативной вакцинации. Да, иногда возникают некоторые опасения по срокам поставок либо по логистике поступления этого препарата. Но, к счастью, нам удалось нивелировать все вот эти риски и больших проблем в обеспечении монобиологическими препаратами, которые несли бы серьезные риски, допустим, срыв сроков вакцинации. Таких фактов нет, и Министерство делает все, чтобы этого не произошло. Как проверяют качество воды и воздуха?

Ольга Коршун:

Наша санэпидемслужба на самом деле не только за эпидемиологическую ситуацию в ответе, скажем так. Ваши специалисты еще мониторят состояние воздуха и воды. Как оцените качество питьевой воды в нашей стране? Светлана Нечай:

Разделом программы «Комфортное жилье и окружающая среда» предусмотрен один из подразделов – так называемая чистая вода. Так вот, в рамках реализации этой государственной программы за последние 12 лет организовано, обустроено 1 217, по-моему, станций обезжелезивания. Только за последний год их обустроено 187 и на последующие два года в рамках действующей программы это еще 380 станций обезжелезивания. Кроме станций обезжелезивания, для маленьких населенных пунктов, где эти затраты достаточно большие, мы уже и до них дошли, до малочисленных населенных пунктов. Это устройства по обезжелезиванию, устройства водоподготовки, которые тоже решают проблемы жителей малых населенных пунктов. Ольга Коршун:

А что по воздуху? Вот мы все помним, наверное, вот эти картинки – Пекин, окутанные смогом. Мы знаем, что для мегаполисов сегодня это проблема – состояние атмосферного воздуха. В Минске что сейчас и как эта ситуация меняется? В лучшую сторону? Светлана Нечай:

Количество проб воздуха, не соответствующих гигиеническим требованиям, в жилой застройке на границе санитарно-защитных зон предприятий за прошлый год это порядка 0,38 %. Для того, чтобы такой результат получить, была выстроена целая система предупредительного санитарного надзора, которая позволила на этапе до размещения этих объектов сформировать условия, которые позволяют безопасно разместить то или иное предприятие. Это, во-первых, расчет и организация санитарно-защитной зоны с ее благоустройством, за пределами которой негативное влияние на здоровье людей является минимальным или же не допускается. Размещение промышленных предприятий, производств в промышленных зонах при зонировании территорий самого города, при формировании схем генеральной застройки. И, соответственно, это реализация программ производственного контроля, когда предприятия жестко контролируют своими собственными лабораториями либо другими аккредитованными выбросы, которые идут в атмосферу. Ботулизм в Беларуси: главные причины Ольга Коршун:

Последнее время один из самых нашумевших случаев – это случай заражения ботулизмом в России. А в нашей стране фиксируются случаи этого заболевания? Когда в последний раз возможно было?

Светлана Нечай:

В этом году. Случаи ботулизма регистрируются практически каждый год. В прошлом году их было 15 с 16-ю пострадавшими. Случаи, которые были зарегистрированы у нас в стране, и единичные, которые регистрируются, – это случаи, связанные с употреблением продукции домашнего производства. Либо консервация – грибы, недостаточно очищенные от земли. Либо это загрязненное мясо, засоленное, закопченное в домашних условиях, рыба. Вот это основные продукты, которые стали причиной ботулизма среди населения. Своевременно оказанная медицинская помощь не позволила довести до смертельных случаев – все закончилось благополучно. Как часто проверкам подвергается общепит?