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Главный санитарный врач Беларуси рассказала о вреде отказа от прививок: западная мода

30 июня 2024 17:40
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Побочные эффекты от вакцинации несравнимы с последствиями болезни, рассказала замминистра здравоохранения Светлана Нечай в интервью программе «Неделя» на СТВ.

Она объяснила, почему не стоит бояться прививок и кто отказывается от вакцинации.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Западная мода на отказ от прививок дошла до нас и взята на вооружение. Этому надо противопоставить хорошую информационную работу. Да, побочные эффекты могут быть, но они не сопоставимы с теми рисками для здоровья, которые несет отсутствие этой прививки. Поэтому считаю, что только люди не очень грамотные и не очень заботящиеся о своем здоровье и здоровье близких, могут так говорить. Ведь нет обязательной вакцинации по всем направлениям. Учитывается состояние здоровья и возможное индивидуальное противопоказание. И тогда, взвесив риски вакцинации и возможных побочных эффектов, которые обусловлены индивидуальными особенностями каждого человека, принимается решение о допуске к вакцинации.

Корь, ботулизм и проверки общепита – большое интервью с главным санитарным врачом Беларуси.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Светлана Нечай # Ольга Коршун

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