Главный санитарный врач Беларуси рассказала о вреде отказа от прививок: западная мода

Побочные эффекты от вакцинации несравнимы с последствиями болезни, рассказала замминистра здравоохранения Светлана Нечай в интервью программе «Неделя» на СТВ.

Она объяснила, почему не стоит бояться прививок и кто отказывается от вакцинации.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

Западная мода на отказ от прививок дошла до нас и взята на вооружение. Этому надо противопоставить хорошую информационную работу. Да, побочные эффекты могут быть, но они не сопоставимы с теми рисками для здоровья, которые несет отсутствие этой прививки. Поэтому считаю, что только люди не очень грамотные и не очень заботящиеся о своем здоровье и здоровье близких, могут так говорить. Ведь нет обязательной вакцинации по всем направлениям. Учитывается состояние здоровья и возможное индивидуальное противопоказание. И тогда, взвесив риски вакцинации и возможных побочных эффектов, которые обусловлены индивидуальными особенностями каждого человека, принимается решение о допуске к вакцинации.