Беларуси удалось нивелировать риски по вакцинам, связанные с санкциями – Светлана Нечай

Поговорили с замминистра здравоохранения Беларуси – главным санитарным врачом Светланой Нечай в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Против нашей страны введен большой пакет санкций. Многие товары попали под западное эмбарго. Это как-то повлияло на вакцины, которые мы раньше закупали на Западе?

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

Введенные санкции напрямую не затрагивают лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. На сегодня в нашем распоряжении есть все вакцины, которые необходимы в рамках Национального календаря и в рамках альтернативной вакцинации. Да, иногда возникают некоторые опасения по срокам поставок либо по логистике поступления этого препарата. Но, к счастью, нам удалось нивелировать все вот эти риски и большие проблемы в обеспечении монобиологическими препаратами, которые несли бы серьезные риски, допустим, срыв сроков вакцинации. Таких фактов нет, и Министерство делает все, чтобы этого не произошло.