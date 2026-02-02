Промкооперация, развитие бизнеса и тренд на качество. На заседании Совета Министров Союзного государства в Москве названы драйверы дальнейшего экономического роста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил премьер-министр нашей страны, Беларусью и Россией взята приличная скорость сближения, создана полноценная правовая база экономической интеграции. Главное теперь не снивелировать достигнутые успехи и не воздвигать новые барьеры.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Россия в 2025 году укрепила статус ключевого партнера для Беларуси. Около 60 % всех привлеченных прямых иностранных инвестиций приходится на долю российских инвесторов. При этом Беларусь также существенно наращивает инвестиции в экономику России еще более быстрыми темпами. Прирастаем им и во взаимной торговле. За 2025 год внешний торговый оборот Беларуси и России увеличился на 5,6 %. Еще более высокими темпами растет торговля услугами.

На заседании определили белорусскую и российскую продукцию, которая получит статус «Союзного товара». В первую очередь такая маркировка появится на карьерных самосвалах и пассажирских автобусах. Это открывает новые возможности для производителей.

Обсудили также создание новой наднациональной структуры – Комитета по стандартизации и качеству. Он будет защищать общий рынок и поспособствует конкурентоспособности именно союзных товаров. На заседании проанализировали выполнение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2026-го. Эта дорожная карта была утверждена Высшим Госсоветом интеграционного объединения два года назад в Санкт-Петербурге.