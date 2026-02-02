«Святой, который является нашим современником» – рассказываем о преподобном Гаврииле Самтаврийском

В храме в честь преподобного Гавриила Самтаврийского в Минске в программе «Прикосновение к свету» встретились с настоятелем прихода в честь святителя Спиридона Тримифунтского.
Олег Лепешенков, СТВ:
Имена этих святых могут звучать для кого-то непривычно. Что вы говорите тем, кто хочет познакомиться с ними ближе?
Иерей Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске:
Мы говорим о жизни этих удивительных святых. О том духовном наследии и опыте, который они оставили. Как святитель Спиридон Тримифунтский, так и преподобный Гавриил Самтаврийский – это святые, с которыми сохраняется, поддерживается связь у многих людей, многих православных христиан по всему миру.
Олег Лепешенков:
Как возник храм в честь преподобного Гавриила Самтаврийского на этом месте – Красный Бор, Минск? Ведь храм был недавно освящен владыкой митрополитом предстоятелем Белорусской православной церкви.
Иерей Александр Пальчевский:
Да, 4 января 2026 года совершилось торжественное освящение храма в честь преподобного Гавриила Самтаврийского, который входит в состав храмового комплекса в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Идея создания храма – на самом деле посвятить храм преподобному Гавриилу Самтаврийскому принадлежала нашим прихожанам. Когда был готов фундамент, встал вопрос о приглашении митрополита для закладки памятной капсулы, мы спрашивали у наших прихожан, кому вы хотите посвятить этот храм. Удивительно единогласно, единодушно мнение сошлось на святом преподобном Гаврииле. Это святой, которого знают и почитают не только в Грузии, но далеко за пределами этой страны, в России, Беларуси. Поэтому когда началось строительство храма, мы получили очень много положительных откликов и благодарности от наших прихожан, друзей нашего прихода о том, что храм будет посвящен именно этому святому.
Олег Лепешенков:
Чем так известен этот святой?
Иерей Александр Пальчевский:
Гавриил Самтаврийский – это святой, который является нашим современником. Это святой, который близок к нам по времени, духу. Поэтому он так понятен. Его слова, наставления действительно откликаются в сердцах очень многих людей. В Грузии абсолютно в каждой семье знают этого святого. Сейчас мы видим, как почитание, любовь к преподобному Гавриилу распространяется на территории Беларуси в том числе.
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