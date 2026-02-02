«Святой, который является нашим современником» – рассказываем о преподобном Гаврииле Самтаврийском

Олег Лепешенков, СТВ: Имена этих святых могут звучать для кого-то непривычно. Что вы говорите тем, кто хочет познакомиться с ними ближе?

В храме в честь преподобного Гавриила Самтаврийского в Минске в программе «Прикосновение к свету» встретились с настоятелем прихода в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

Иерей Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске:

Мы говорим о жизни этих удивительных святых. О том духовном наследии и опыте, который они оставили. Как святитель Спиридон Тримифунтский, так и преподобный Гавриил Самтаврийский – это святые, с которыми сохраняется, поддерживается связь у многих людей, многих православных христиан по всему миру.

Олег Лепешенков:

Как возник храм в честь преподобного Гавриила Самтаврийского на этом месте – Красный Бор, Минск? Ведь храм был недавно освящен владыкой митрополитом предстоятелем Белорусской православной церкви.

Иерей Александр Пальчевский:

Да, 4 января 2026 года совершилось торжественное освящение храма в честь преподобного Гавриила Самтаврийского, который входит в состав храмового комплекса в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Идея создания храма – на самом деле посвятить храм преподобному Гавриилу Самтаврийскому принадлежала нашим прихожанам. Когда был готов фундамент, встал вопрос о приглашении митрополита для закладки памятной капсулы, мы спрашивали у наших прихожан, кому вы хотите посвятить этот храм. Удивительно единогласно, единодушно мнение сошлось на святом преподобном Гаврииле. Это святой, которого знают и почитают не только в Грузии, но далеко за пределами этой страны, в России, Беларуси. Поэтому когда началось строительство храма, мы получили очень много положительных откликов и благодарности от наших прихожан, друзей нашего прихода о том, что храм будет посвящен именно этому святому.