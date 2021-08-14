В Беларуси играют в футбол на болотах и косят траву на скорость, чтобы спасти вертлявую камышовку

Новости Беларуси. Чемпионат по ручному сенокошению, футбол на болоте и прогулка экотропами в поисках трели вертлявой камышовки – самой редкой птицы Европы. Агроэкофестиваль «Споровские сенокосы» в 14-й раз собрал гостей со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый смог присоединиться к благородной миссии спасения низинных болот. Чем привлекают крупнейшие болотные массивы Беларуси, знает Кристина Протосовицкая.

Четыре сына и четыре дочки. Многодетного отца Александра Иванова из Телехан на «Споровские сенокосы» провожали всей семьей. Тест-драйв чемпионской косы провел накануне 12-летний сын.

Александр Иванов, участник фестиваля:

По звону – это когда держишь ее навесу, и она звенит. Это говорит о том, что сталь крепкая, хорошая. Это еще мой дед меня учил, как выбирать.

Посоревноваться в лучшем владении косой вызвалась 21 команда. Учитывается не только скорость, но и качество покоса. Впервые к состязаниям присоединились представительницы прекрасного пола. Никаких послаблений, шутят – все по-взрослому. Сегодня им не было равных. Единственные конкурентки – команда из Витебска – не приехали в последний момент.

Нина Микитич, жительница агрогородка Стригень:

Давно она у меня была. В этом году мы решили воплотить. Позвонила Николаевне – она согласилась, и все, мы здесь, чему рады.

Ольга Бык, жительница агрогородка Стригень:

Стометровку не косим, конечно, но так умеем. Я с детства умею косить.

Чемпионат по сенокошению проводится не для забавы, а с благородной миссией – спасти место обитания особо охраняемого вида птицы – вертлявой камышовки. Если болото зарастает, она перестает гнездиться.

Вадим Протасевич, директор заказника «Споровский»:

Заросшие болота не представляют никакой ценности. Это уникальные болота для всей Европы, таких почти не осталось нигде. Только Беларусь располагает таким богатством.

Заказник «Споровский» сегодня – это дом для почти 500 поющих особей вертлявой камышовки и десятков других редких видов. Уже в конце июля крохотная птичка мигрировала на юг. Самое время подготовить место обитания для нового сезона.

В этот день в искусстве кошения – а ведь мастерство со временем отходит – смогли попрактиковаться не только участники, но и гости фестиваля. Удержаться было невозможно.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Научился с самого детства, когда отец в те времена... Я из сельской семьи: у нас был скот, нужно было в то время накосить на корову обязательно ранним утром, до школы и после школы. Нужна и подготовка, и сила нужна, здоровье, конечно, и любовь к земле там, где ты работаешь.

Еще одним зрелищным эпизодом дня стали спортивные баталии в особых условиях.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это единственное место в Беларуси, где практикуют футбол на настоящем низинном болоте. Все серьезно – два матча по 13 минут. А ведь банально больше футболисты в таких условиях не выдержат. Сюда бы и сборную Беларуси, так сказать, чтобы прочувствовать конкуренцию.

На время фестиваля территория возле обновленной экотропы превратилась в фестивальный городок. Голодным, сердитым или расстроенным здесь остаться не суждено.

Мы из рыбы нашей сушеной делаем и караваи, и букеты. Озеро – кормилица. А рыба – это хлеб в прямом и переносном смыслах. Поэтому даже гостей у нас встречают и добрых людей привечают не хлебным караваем, а рыбным.

Атмосфера шикарная, замечательная. Все здорово, хорошо, и побольше таких праздников, чтобы душа радовалась.

Очень колоритно, весело, задорно. Нам нравится.