Республиканская молодёжная ярмарка вакансий завершилась в Минской области

В Минской области завершилась третья Республиканская молодежная ярмарка вакансий. Она направлена на содействие в трудоустройстве учащейся молодежи и выпускников учебных заведений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любани работу предлагали около 20 организаций. Наниматели рассказывали о рабочих местах, отвечали на вопросы о трудовом законодательстве. Для молодежи в возрасте от 14 лет такие ярмарки – прекрасная возможность получить первый опыт, а также определиться с будущей профессией.

Ангелина Михаленя, учащаяся Староюрковичской средней школы Любанского района: Это очень интересно. И мне захотелось поработать, заработать деньги. Потому что деньги – это прибыль. Мы записались на уборку территории. Будем выбирать территорию, зарабатывать деньги.

Екатерина Стромилова, начальник отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Любанского райисполкома:

Молодежь сегодня хочет быть трудоустроенной, хочет заработать собственные деньги. Тем более что в период летних каникул такие возможности есть. Порядка 17 нанимателей заявили свои вакансии. И если посчитать, то это около 100 вакансий.

В Минской области также продолжается проект БРСМ «Выбираем студотряд». На базе учреждений образования проходят профориентационные встречи. Учащиеся могут заполнить заявки для трудоустройства и выбрать для себя подходящее направление. Всего в регионе в этом году путевку в студотряды получат не менее 3,5 тысячи молодых людей.