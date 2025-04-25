Лукашенко согласовал назначение Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома

25 апреля Александр Лукашенко объявил о кадровом решении. Сергей Левкович согласован на должность первого заместителя председателя Витебского облисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он трудился на посту помощника Президента – инспектора по Витебской области. Обсудили не только предстоящий фронт работ, но и конкретные задачи, которые касаются, в том числе, кадрового потенциала региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что вы согласились на эту непростую должность, – я вам благодарен. Ну и на этом все благодарности. Там будет непростая работа. Моя поездка в Витебскую область – в лучшие районы – говорит о том, что там очень много проблем организационных. Ну и вы там работаете. Вы также за это несете ответственность и знаете, что там происходит.

Что надо сделать вот в таких поселках городского типа – Копысь, Ореховск – у вас они есть, в Витебской области, может быть, даже больше, чем в какой-либо другой. Тоже показали, как должно быть, что надо сделать. Что должно быть в районных центрах – в Шкловском районе на базе модернизированных и восстанавливаемых бывшей «Сельхозтехники», ПМК строительном, комбикормовом заводе и молокоперерабатывающем заводе мы тоже показали, в каком направлении двигаться. Не везде это надо. Но если надо, идите, смотрите, как должно быть. То есть все уже отработано.

Нужно организовать. Дисциплина трудовая в Витебской области неважная. И надо прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов. Надо эти ресурсы заставить работать и задействовать. Заставляйте. То, чего не хватает, – люди едут не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать. Смотрите на месте персонально каждую семью, каждого человека. Если вас это устраивает, принимайте на работу, чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих – работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция – это нормально.