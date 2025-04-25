При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант ВС РФ Ярослав Москалик

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сообщении ведомства также уточняется, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. В следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела об убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Оно может быть переквалифицировано в теракт.