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При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант ВС РФ Ярослав Москалик

25 апреля 2025 13:42
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При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант ВС РФ Ярослав Москалик-2

В сообщении ведомства также уточняется, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. В следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела об убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Оно может быть переквалифицировано в теракт.

# ЧП

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