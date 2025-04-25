Синхронно и слаженно – над Заславским водохранилищем прошла первая репетиция воздушной части парада

Штурмовики, истребители, транспортные борта прибыли сюда с аэродромов в Мачулищах и Барановичах. Эта крылатая техника ежедневно бережет безопасность наших воздушных рубежей. Парад на высоте открыли вертолеты с государственным флагом и знаменем Победы. Также техника пронесла символику военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны страны. Проследовало восемь групп авиации в разных боевых порядках: клин, пирамида, стрела и другие. За штурвалами лучшие летчики не только Беларуси, но и России.

Андрей Рачков, начальник штаба управления авиации, первый заместитель начальника авиации: Мы наблюдали сегодня, что, даже несмотря на то, что это первая тренировка, у летного состава получилось. Порядки красивые, временные интервалы выдержали. Максимальное отклонение от расчетных нулей – 2 секунды. Это оценка отлично. Во всех группах летчики не ниже квалификации военный летчик первого класса, поэтому здесь лучшие из лучших.

Зрелищное представление над Минском будет длиться около 5 минут. Всего в воздушном параде примут участие около 30 единиц авиации. Боевую слаженность экипажи уже отработали на своих аэродромах, поэтому на первой репетиции удалось взять высокую во всех смыслах планку. Этому предшествовали самые скрупулезные расчеты, ведь в общий строй все экипажи собираются в контрольной точке – пока летчики держат ее в секрете. А до этого каждая авиагруппа следует своим уникальным маршрутом и с собственной скоростью. Это добавляет сложности.

Александр Беляев, командир 50-й смешанной авиационной базы:

Закрывает парад самолет Ил-76 и группа самолетов Л-39 с дымом в цвет белорусского флага. Во всем боевом порядке у нас будет 4 скорости: флаги идут со скоростью 60 км в час, дальше вертолеты со скоростью 200 км в час, дальше часть самолетов со скоростью 350 км в час, часть – со скоростью 500 км в час. Это тоже накладывает определенную сложность. Весь летный состав опытный. Только лучшие летчики принимают участие. Только хорошая подготовка и четкий расчет.

Воздушные тренировки по параллельному маршруту продолжатся и завтра. Также в планах – два полета над Минском.