Американский лидер Дональд Трамп в своем интервью Time заявил, что Крым останется в составе России, и президенту Украины Владимиру Зеленскому это понятно. Об этом пишет ТАСС.

«Крым останется у России. И Зеленский это понимает», – сказал он.

Трамп подчеркнул, что большинство крымчан говорят на русском языке, и отметил, что обсуждать нужно только Крым, так как только его всегда упоминают, при этом не дав ответа на вопрос журнала о том, признает ли глава Штатов ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими.