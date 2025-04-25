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Трамп: Зеленский понимает, что Крым останется в составе РФ

25 апреля 2025 12:50
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Трамп: Зеленский понимает, что Крым останется в составе РФ-0

Американский лидер Дональд Трамп в своем интервью Time заявил, что Крым останется в составе России, и президенту Украины Владимиру Зеленскому это понятно. Об этом пишет ТАСС.

«Крым останется у России. И Зеленский это понимает», – сказал он.

Трамп подчеркнул, что большинство крымчан говорят на русском языке, и отметил, что обсуждать нужно только Крым, так как только его всегда упоминают, при этом не дав ответа на вопрос журнала о том, признает ли глава Штатов ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими.

Фото: pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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