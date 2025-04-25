Более 90 стран присоединились к международной патриотической акции «Диктант Победы»

Противостоять искажению истории, выразить благодарность воинам-освободителям и заново перелистнуть трагические страницы Великой Отечественной. Белорусские школьники присоединились к международной патриотической акции «Диктант Победы». Задания на знание истории 25 апреля проходили на более чем 130 площадках нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школе Дзержинска учащихся объединил патриотический диалог поколений «Великая Победа Великого Народа». Ребята отвечали на вопросы, вспоминали подвиги своего народа. К слову, свой герой есть и в Дзержинске. Летчик-истребитель Иван Леонович сбил 28 вражеских самолетов, получил звание Героя Советского Союза. Сегодня его имя носит одна из улиц города.

Я пришла сюда написать диктант, чтобы внести свой вклад в празднование Великой Победы и выразить свою благодарность всем ветеранам, которые принесли победу нашей стране.

Ольга Жибурт, заведующая отделом Дзержинской районной центральной библиотеки:

Всегда ребятам интересно прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, почтить память тех, кто остался навечно на полях сражений. И самое главное, что мы пытаемся донести до молодого поколения, что нужно всегда помнить правду памяти о Великой Отечественной войне, чтобы они эту правду памяти сохраняли и передавали следующим поколениям.

Вопросы «Диктанта Победы» разработали в Институте истории НАН и Национальной библиотеке. Часть из них посвятили ходу освобождения нашей страны и новым фактам геноцида белорусского народа. Всего к мероприятию в честь 80-летия Великой Победы присоединились 90 стран. Для молодежи эта акция – событие знаменательное и ответственное, ведь именно подрастающему поколению предстоит хранить и передавать правду о подвигах советского народа.