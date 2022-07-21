«Было бы хуже, чем в Украине». Лукашенко рассказал, что было бы в Беларуси без его власти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это будет решение моего народа. Я, может быть, давно бы уже отошел от власти, если бы определенная была ситуация в стране и за пределами ее. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: о, так мы же неправильно поступили. А если бы его не было, что бы было? Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей. Хорошо, а если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая: и интервью вы бы брали у других людей, и политика была бы другая. Сегодня в Беларуси было бы хуже, чем в Украине. Извините за нескромность.

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