Александр Лукашенко принял с докладом Наталью Петкевич

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я запланировал проведение совещаний с основными структурами в стране – правительство, Национальный банк – поменялись руководители. И Администрация Президента. В ближайшем таком приближении. Поэтому хотел бы с вами поговорить на эту тему. У вас как там дела, какие вы вопросы взяли на себя в Администрации Президента, какими вопросами занимаетесь и как вы вообще видите это совещание? Я хотел бы, чтобы вы в основном занялись этой тематикой и этой проблемой. Естественно, глава Администрации в курсе дела. Но только почему-то вы молчите – я вам предложил определиться, в какое время мы проведем эти совещания, когда это лучше будет. Поэтому вы определяйтесь к этому совещанию, какие проблемы надо озвучить Президенту. Но чтобы вы понимали, после президентских выборов, что у нас меняется, что не меняется, в каком направлении политическому штабу и кадровому действовать.

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