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В Беларуси более 250 отделений анестезиологии и реанимации. Олег Руммо рассказал о развитии службы

12 мая 2022 17:21
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Новости Беларуси. Они знают, как уменьшить боль и вернуть человека к жизни. Анестезиологи и реаниматологи со всей страны собрались в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней они будут обсуждать современные аспекты анестезии и интенсивной терапии.

В Беларуси более 250 отделений анестезиологии и реанимации. Олег Руммо рассказал о развитии службы-1

В республике более 250 отделений анестезиологии и реанимации, а количество проведенных анестезий ежегодно исчисляется тысячами. В наши дни анестезиологическая смертность минимальна, но она есть. Поэтому даже самая высокотехнологичная аппаратура не заменит внимательности и профессионализма врача, который во главу угла ставит безопасность.

В Беларуси более 250 отделений анестезиологии и реанимации. Олег Руммо рассказал о развитии службы-4

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Министром здравоохранения в конце прошлого года была утверждена концепция развития хирургической службы и, соответственно, службы анестезиологии и реанимации. Она предполагает создание крупных межрайонных клиник, в которых будут концентрироваться кадры, в которых будет концентрироваться высокотехнологичное оборудование и в которых будут проводиться достаточно серьезные, высокоуровневые оперативные вмешательства.

В Беларуси более 250 отделений анестезиологии и реанимации. Олег Руммо рассказал о развитии службы-7

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# Медицина # общество # Олег Руммо # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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