В Беларуси более 250 отделений анестезиологии и реанимации. Олег Руммо рассказал о развитии службы

Новости Беларуси. Они знают, как уменьшить боль и вернуть человека к жизни. Анестезиологи и реаниматологи со всей страны собрались в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней они будут обсуждать современные аспекты анестезии и интенсивной терапии.

В республике более 250 отделений анестезиологии и реанимации, а количество проведенных анестезий ежегодно исчисляется тысячами. В наши дни анестезиологическая смертность минимальна, но она есть. Поэтому даже самая высокотехнологичная аппаратура не заменит внимательности и профессионализма врача, который во главу угла ставит безопасность.