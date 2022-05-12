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Показываем аппарат, который позволяет управлять температурой тела пациентов, находящихся в критическом состоянии

12 мая 2022 17:17
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Новости Беларуси. Электронные модули, видеоларингоскопы и карманные мониторы – все для спасения жизни человека. Технологии в этой области медицины за последние десять лет шагнули, как от Земли до Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем аппарат, который позволяет управлять температурой тела пациентов, находящихся в критическом состоянии-1

Конкретно этот аппарат позволяет управлять температурой тела пациентов, находящихся в критическом состоянии. Другими словами, умная машина исключает необходимость в дополнительном сосудистом доступе для проведения медикаментозной терапии.

Показываем аппарат, который позволяет управлять температурой тела пациентов, находящихся в критическом состоянии-4

Станислав Коробко, ведущий инженер компании по поставкам медицинского оборудования:
Это оборудование очень многофункциональное, может быть и монитором, и дефибриллятором, и кардиостимулятором. Также это оборудование, в отличие от многих аналогов, конкурентов, совместимо друг с другом. То есть, например, дефибриллятор совместим с терморегулятором, совместим с платформой для проведения сердечно-легочной реанимации.

Показываем аппарат, который позволяет управлять температурой тела пациентов, находящихся в критическом состоянии-7

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# Медицинское оборудование # общество # Станислав Коробко # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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