Показываем аппарат, который позволяет управлять температурой тела пациентов, находящихся в критическом состоянии

Новости Беларуси. Электронные модули, видеоларингоскопы и карманные мониторы – все для спасения жизни человека. Технологии в этой области медицины за последние десять лет шагнули, как от Земли до Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Коробко, ведущий инженер компании по поставкам медицинского оборудования:

Это оборудование очень многофункциональное, может быть и монитором, и дефибриллятором, и кардиостимулятором. Также это оборудование, в отличие от многих аналогов, конкурентов, совместимо друг с другом. То есть, например, дефибриллятор совместим с терморегулятором, совместим с платформой для проведения сердечно-легочной реанимации.