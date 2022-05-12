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«Мы не уходим из села». Пиневич об особенностях белорусской системы здравоохранения

12 мая 2022 11:47
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Новости Беларуси. Обмен опытом и инновационные методы лечения. В Минске собрались анестезиологи-реаниматологи со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы не уходим из села». Пиневич об особенностях белорусской системы здравоохранения-1

В разгар пандемии специалистам этого профиля пришлось пересмотреть принципы работы. В течение двух дней они будут обсуждать современные аспекты развития анестезии и интенсивной терапии. В числе основных тем: лечение пациентов с сепсисом, проблемы, связанные с искусственной вентиляцией легких. Не останется без ответа и вопрос, как снизить нагрузку на медперсонал и усилить кадровый потенциал.

«Мы не уходим из села». Пиневич об особенностях белорусской системы здравоохранения-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Особенности системы здравоохранения республики заключается в том, что мы не уходим из села в полной мере и элементы госпитальной помощи соответствующим образом и элементы помощи тяжелых состояний, то есть анестезиологии и реанимационной помощи, остаются везде накрывают всю территорию республики. И нам важно выработать оптимальные подходы, чтобы и улучшилось качество медицинской помощи, и обеспечить кадрами прежде всего. Потому что мы вложили достаточно много в организацию системы этого вида медицинской помощи анестезиологии и реанимации, переоборудованы отделения реанимации. Поставлялись и поставляются новые виды медицинского оборудования: ТВЛ, наркозники, аппаратура слежения. Но самое основное – это кадры.

«Мы не уходим из села». Пиневич об особенностях белорусской системы здравоохранения-7

В стране работают более 3 000 анестезиологов и реаниматологов. Те, кто на подобной встрече не впервые, уверен: главный результат таких дискуссий – повышение качества обслуживания пациентов. 13 мая медиков ждут мастер-классы, обучающие курсы – все, что может пригодится в практике.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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