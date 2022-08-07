В Беларуси аграрии перешагнули трёхмиллионный рубеж по намолоту зерна

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси перешагнули трехмиллионный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аграрии Беларуси перешагнули трехмиллионный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому дню в республике убрано около 40 процентов посевных площадей. Урожайность зерновых высокая. 37,4 центнера с гектара в среднем по стране. Абсолютно во всех регионах на круг собирают больше, чем в прошлом году. В некоторых хозяйствах и вовсе фиксируют рекорды. Самый тяжелый колос на полях Гродненщины. А лидер по темпам уборочной – Брестская область. Синоптики обещают теплую погоду. Дождей не ожидается, так что есть основания полагать, что на следующей неделе регион вступит в ряды миллионеров.
Ускорить полевые работы позволяют и технические возможности. Главное – соблюдение дисциплины и личная ответственность каждого. Завершить массовую уборку зерновых необходимо до конца августа. Дополнительно мобилизоваться потребовал Президент.
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