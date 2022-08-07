В Беларуси аграрии перешагнули трёхмиллионный рубеж по намолоту зерна

К этому дню в республике убрано около 40 процентов посевных площадей. Урожайность зерновых высокая. 37,4 центнера с гектара в среднем по стране. Абсолютно во всех регионах на круг собирают больше, чем в прошлом году. В некоторых хозяйствах и вовсе фиксируют рекорды. Самый тяжелый колос на полях Гродненщины. А лидер по темпам уборочной – Брестская область. Синоптики обещают теплую погоду. Дождей не ожидается, так что есть основания полагать, что на следующей неделе регион вступит в ряды миллионеров.