Уже есть уголовные дела. Как милиция контролирует ход уборочной кампании?

Новости Беларуси. Дисциплина и ответственность каждого работника – залог успешной уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это аграриев постоянно ориентирует Президент. За соблюдением требований следят контролирующие органы. Ход жатвы в том числе в фокусе внимания сотрудников милиции.

В регионах мониторинговые группы проверяют сельхозтехнику, состояние работников и сохранность урожая. К сожалению, без криминальных фактов не обходится – уже выявлено более 350 правонарушений и около 100 преступлений в сфере АПК. От кражи топлива до работы в нетрезвом виде или выезда неисправной техники. К милиционерам в рейдах присоединяются сотрудники ГАИ и ОБЭП. Они ведут контроль не только в дневные часы, но и ночью, ведь работа в полях и на мехдворах идет практически круглосуточно. Например, за неполных две недели в хозяйствах Лидского района зафиксировано 9 правонарушений.

Сергей Кушель, инспектор ДПС отдела ГАИ отдела внутренних дел Лидского райисполкома:

В летний период все чаще можно увидеть трактора и самоходные машины. Очень важно, чтобы техническое состояние этого транспорта соответствовало требованиям, необходимым для безопасности. В первую очередь, в такой технике проверяется комплектность, наличие светоотражающих элементов, исправность световых приборов. Ведь, как правило, эта крупногабаритная техника перемещается по дорогам общего пользования. Важно, чтобы водители могли своевременно заметить данную технику и избежать каких-либо аварийных ситуаций.

Юлия Мисуро, официальный представитель отдела внутренних дел Лидского райисполкома:

Правоохранители Лидчины за неполных две недели провели 9 проверок. В случае каких-либо нарушений сотрудники Лидского РОВД выносят представления руководителям предприятий. Также возбуждено два уголовных дела в отношении водителей, один из которых совершил хищение топлива, а второй – хищение комбикорма.