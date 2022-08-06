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Первого в Беларуси комбайнера-трёхтысячника чествовали в Каменецком районе

06 августа 2022 14:06
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Новости Беларуси. Хлебная нива рождает своих героев. Первого в Беларуси комбайнера-трехтысячника чествовали сегодня, 6 августа, в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первого в Беларуси комбайнера-трёхтысячника чествовали в Каменецком районе-1

Андрей Кобятко трудится в хозяйстве «Беловежский». Нынешняя страда уже девятая в его карьере. Но в этом сезоне механизатор решил работать один. Так что это личная победа агрария. Кстати, принимать награды для комбайнера уже скорее закономерность. В начале этой недели Андрея Кобятко поздравляли с первым двухтысячным намолотом зерна среди молодежных экипажей страны.  

Первого в Беларуси комбайнера-трёхтысячника чествовали в Каменецком районе-4

Наградами сегодня отмечен и труд водителя Игоря Романюка, также из хозяйства «Беловежский». За эту уборочную он перевез уже более 3 000 тонн урожая. И несмотря на то, что в Каменецком районе жатва подходит к завершению, у аграриев еще есть время для новых рекордов.  

# Уборочная кампания # общество # Андрей Кобятко # Игорь Романюк # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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