Первого в Беларуси комбайнера-трёхтысячника чествовали в Каменецком районе

Новости Беларуси. Хлебная нива рождает своих героев. Первого в Беларуси комбайнера-трехтысячника чествовали сегодня, 6 августа, в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобятко трудится в хозяйстве «Беловежский». Нынешняя страда уже девятая в его карьере. Но в этом сезоне механизатор решил работать один. Так что это личная победа агрария. Кстати, принимать награды для комбайнера уже скорее закономерность. В начале этой недели Андрея Кобятко поздравляли с первым двухтысячным намолотом зерна среди молодежных экипажей страны.