Алексей Голиков: «Возможно, у кого-то ещё осталась мысль о том, что государство должно цацкаться с радикалами»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Блогер Алексей Голиков напоминает, что государство предупреждает еще раз – поблажек для радикалов, террористов и преступников не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

Возможно, у кого-то еще осталась мысль о том, что государство должно цацкаться с радикалами. С теми, кто, накинув на плечи бело-красно-белый флаг, заявляет о настоящей любви к Беларуси. Если вас хотя бы иногда посещает такая мысль или вы хотя бы чуточку сомневаетесь, то этот выпуск специально для вас. Алексей Голиков:

Этого человека можно называть невероятным, змагаром и революционером. Можно негодовать и даже ненавидеть, но это бессмысленно. Нужно холодным умом признать – это очевидный враг государства и белорусского народа.

К сожалению, будем делать то, чего делать не хотелось – бить по белорусской экономике, добивать ее, к сожалению. Мы все равно тонем, этот корабль тонет. Лучше так. Не хотелось мне этого никогда, но лучше уже помочь ему подтонуть. [...] Если мы говорим про то, что безопасно можно сделать революцию и свергнуть такого диктатора, как Лукашенко, друзья, безопасно на 100 % быть не может, особенно на площади. И когда я слышу от представителей каких-то структур, организаций оппозиционных о том, что у нас есть план, он на 100 % безопасен, друзья, если он на 100 % безопасен, значит он неэффективный, я вам сразу скажу. Площадь – конечная цель – это всегда риск. Это не обязательно граната из руки дебила. Твой коллега рядом стоящий может занервничать, ручка задрожит, уронит коктейль Молотова – пожалуйста, ожоги, пересадка кожи, и до конца жизни будешь ягодицами улыбаться. И тут как бы никто и не виноват, так получилось.

Алексей Голиков:

Никто не виноват? Этих двух фрагментов достаточно, чтобы прийти к двум выводам: радикализм и исторический символ Беларуси – бело-красно-белый флаг – одно и то же; и второй вывод – никаких поблажек в борьбе с подстрекателями и террористами быть не должно и не будет. Зачем все это проговаривать в телеэфире? Люди, для которых личные амбиции превыше интересов народа и страны, должны знать – поблажек не будет. Их предупреждали и предупреждают: рано или поздно, даже за территорией Беларуси будут найдены все экстремисты и преданы суду. Алексей Голиков:

Для всех сочувствующих и хоть сколько-то внимающих призывам подстрекателей скажу следующее: любая банда существует до момента достижения цели либо до того, пока их обнаружат. Радикалы своей цели не достигли, их ряды оказались разбиты как извне, так и изнутри. Более того, государство выявило преступные элементы как внутри себя, так и за пределами страны. Вы все как на ладони.

Черноокий Дмитрий Владимирович, работник «Белтелекома», состою в деструктивных чатах, сливал данные государственных служащих. Вину признаю и раскаиваюсь. Алексей Голиков:

Всяк вступающий в контакт с радикальными элементами или способствующий им в самое короткое время оказывается под пристальным наблюдением.

По предложению инициативы BYPOL зарегистрировался в чат-боте «Перамога». После этого, через три дня, меня задержали сотрудники милиции.

Алексей Голиков:

Можете не верить в «Манкуртов» и другие расследования на ОНТ, но факты – вещь упрямая. Признания задержанных радикалов на камеру говорят об одном: ребята, вы не бессмертные, отмеренный вам кусок жизни проживите достойно. Жить и работать – вариант гораздо лучший, чем болеть или сидеть в тюрьме. Государство и общество принимают ваш выбор, но предупреждают о последствиях.

Был задержан сотрудниками милиции за то, что участвовал 10.08.2020 в несанкционированных мероприятиях на станции метро «Немига». Я участвовал в блокировке дорог, сцепке, сопротивлении милиции. Кричал лозунг «Жыве Беларусь» и так далее. Вышел с целью получения адреналина и хайпа. В содеянном раскаиваюсь и приношу свои извинения.