В «Беларусьфильме» организуют съёмки для отечественного ТВ
Новости Беларуси. Сотрудничество с национальными телеканалами, а также создание фильмов и мультиков патриотической направленности. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана с работниками киностудии «Беларусьфильм», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Говорили не только об отечественном кинематографе, но и о развитии столицы, экономической и политической ситуации. Также поступило предложение приглашать учащихся средних специальных учреждений образования на экскурсии в киностудию.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Основная цель – это довести повестку о том, чем сейчас живет город, коллективу. У работников интересное предложение – это создание как и патриотических, так и рекламно-пропагандистских роликов, направленных на профилактику правонарушений, нахождение в транспорте для детишек.
Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Цель, в первую очередь, ставим своими мультфильмами донести до наших деток – это формирование осознания, формирование молодых людей, именно начать с госсимволики – с патриотизма.
Национальной киностудией «Беларусьфильм» выпущено более 650 художественных, около 2 000 документальных и порядка 300 анимационных фильмов. Картины вошли в Золотой фонд отечественного и мирового кино.