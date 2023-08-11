В «Беларусьфильме» организуют съёмки для отечественного ТВ

Новости Беларуси. Сотрудничество с национальными телеканалами, а также создание фильмов и мультиков патриотической направленности. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана с работниками киностудии «Беларусьфильм», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Говорили не только об отечественном кинематографе, но и о развитии столицы, экономической и политической ситуации. Также поступило предложение приглашать учащихся средних специальных учреждений образования на экскурсии в киностудию.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Основная цель – это довести повестку о том, чем сейчас живет город, коллективу. У работников интересное предложение – это создание как и патриотических, так и рекламно-пропагандистских роликов, направленных на профилактику правонарушений, нахождение в транспорте для детишек.

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Цель, в первую очередь, ставим своими мультфильмами донести до наших деток – это формирование осознания, формирование молодых людей, именно начать с госсимволики – с патриотизма.