Кто победил – защитники тишины или спортсмены? Рассказываем, чем закончилась история с тренажёрами на Алибегова

Спортивные площадки с современными уличными тренажерами установлены по всему Минску. И, по наблюдениям их постоянных посетителей, они никогда не пустуют. Именно этот фактор и стал камнем раздора в Московском районе столицы. Местные жители пожаловались на шум от спортивных тренажеров, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Вот уже почти год районные чиновники решают нелегкую задачу. Закрыть административным решением площадку нельзя, ведь нарушений санитарных норм и правил попросту нет. Но и от человека, которому мешает шум, пусть единственного, тоже не отмахнешься.

Кирилл Ивашин, заместитель директора по материально-техническому снабжению ГП «Управление капитального строительства Запад»:

На данном объекте «Управление капитального строительства Запад» выступало заказчиком. Была реконструкция школьного стадиона по улице Алибегова, 5а. Все работы выполнялись в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу. Данное оборудование – спортивные тренажеры и другие площадки – также было закуплено в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение главстройэкспертизы. Более того, за это время власти сделали все, чтобы уладить создавшийся конфликт и при этом сохранить спортинвентарь.

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Провели разъяснительную работу с населением, чтобы еще раз обратить внимание, как правильно пользоваться данными тренажерами – плавно опускать отдельные элементы. И пригласили специализированную организацию совместно с заказчиком, чтобы еще раз обратить внимание, какие дополнительные меры можно предпринять. В качестве такой дополнительной меры было предложено дополнить силовые тренажеры подушками, чтобы смягчать шумовой эффект. Если рассматривать вопрос с точки зрения закона, то когда площадка мешает половине жильцов, тогда еще есть шанс, что вопрос рассмотрят. А если троим-четверым, тогда вряд ли. Потому как всегда кому-то что-то мешает. Например, скамейки возле подъездов во дворах. Их частенько оккупируют асоциальные элементы, которые распивают спиртные напитки.

Татьяна Брель, директор ГУО «Средняя школа № 67 Минска»:

Где-то хочется тишины, спокойствия, но мы все живем в условиях города. Здесь нахождение детей, а еще и школьная территория, конечно, тишины не предполагает. Дети активные, дети занимаются. После того как они закончили образовательный процесс, в хорошую погоду домой они не идут. Они остаются на площадках, вечером приходят уже родители. Здесь тихо не бывает. Если даже есть какие-то вопросы, когда шум после 23:00, или нецензурная брань, или распитие, есть на это правоохранительные органы. И очень важно, чтобы у нас было взаимодействие С тех самых пор, как стадион стал камнем преткновения, а спорт вовсе не спортом, а борьбой за выживание, противники и защитники спортплощадки встречались не единожды. Но каждое такое соревнование заканчивалось вничью. Сегодня же в сухом поединке удалось открыть счет. 1:0 в пользу тех, кто за спортплощадку на Алибегова.

– С вами разговаривает СТВ, меня зовут Сергей. Мы по поводу проблемы со спортивной площадкой. Не хотите с нами пообщаться?

– Нет. Все вопросы решены.

– То есть у вас уже нет претензий?

– Нет, абсолютно.

– Скажите, а что мешало? Шумело?

– Шумело, конечно. Все решилось положительно.