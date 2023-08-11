«Семья – это главное». В ЗАГСе Центрального района столицы расписалась тысячная пара

Новости Беларуси. Юбилейную пару молодоженов зарегистрировали в Центральном районе Минска. Юлия и Михаил Кормушины стали тысячной семьей с начала 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что их союз особенный, новобрачные узнали во время церемонии. Это стало приятным сюрпризом для молодых. В торжественной обстановке они получили первый совместный документ – свидетельство о заключении брака. Разделить радость и поздравить новую семью приехали представители общественного объединения «Белая Русь».

Михаил Кормушин:

Очень рады заключить союз, чтобы быть всю жизнь вместе. Семья – это главное в жизни каждого человека.

Юлия Кормушина:

Было для нас неожиданностью оказаться тысячной парой. Очень приятно получать поздравления.

Елена Дробуш, ведущий специалист по организационно-кадровой работе Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:

Наша акция по поздравлению молодоженов в Центральном районе является уникальной. Каждый год уже в течение многих лет мы приходим на различные праздники и поздравляем молодоженов с этим знаменательным днем. Сегодня как раз выпала такая дата необыкновенная – 11 августа, и как раз попала тысячная пара, которую мы с удовольствием тоже поздравили от нашей организации.