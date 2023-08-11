Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?

Беларусь по праву считается спортивной страной. Здоровье людей, развитие физкультуры и спорта – приоритетное направление социальной политики. Особое внимание в нашей стране уделяется совершенствованию физического воспитания детей и молодежи, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

По статистике, более 2 миллионов белорусов систематически занимаются физической культурой и спортом, а это свыше 20 % от общей численности населения. Ежегодно в стране для приверженцев здорового образа жизни проводится более 20 тысяч спортивных мероприятий. В фитнес-центры под открытым небом постепенно превращаются столичные парки, скверы и дворы. Почти в каждом районе Минска сегодня есть воркаут-площадки. Это прекрасная возможность для желающих заниматься спортом, укрепить свое здоровье на профессиональном оборудовании, да еще и совершенно бесплатно. К тому же тренироваться на свежем воздухе куда комфортнее, да и под время подстраиваться не нужно – работай над собственным телом хоть целый день. Казалось бы, от уличных тренажеров сплошная польза. Оказалось, не для всех.

Сергей Шуманский:

Новые велодорожки, бассейны, «качалки» – Минск определенно становится все более дружелюбным городом для приверженцев здорового образа жизни. В последние годы особенно растет популярность такого направления физкультуры, как street workout, что переводится с английского как «уличные тренировки». Воркаут-площадки позволяют заниматься фитнесом вне тренажерного зала. Само движение направлено на то, чтобы любой желающий мог вести здоровый образ жизни, не тратя при этом ни копейки. Такие спортивные площадки с современными уличными тренажерами установлены по всему Минску. И, по наблюдениям их постоянных посетителей, они никогда не пустуют. Именно этот фактор и стал камнем раздора в Московском районе столицы. Местные жители пожаловались на шум от спортивных тренажеров.

11 сентября 2021 года в Московском районе столицы после масштабной реконструкции открылся современный межшкольный стадион. Здесь оборудовали сразу несколько спортивных локаций для волейбола и баскетбола, обновили беговые дорожки. А еще открыли тренажерный зал на свежем воздухе и футбольное поле с искусственным покрытием. Современная спортивная база стала подарком минчанам ко Дню города.

Татьяна Брель, директор ГУО «Средняя школа № 67 Минска»:

Ближайший пункт, где можно позаниматься спортом, антивандальные площадки и тренажеры находятся в парке Павлова. Туда нужно добираться, иметь возможность туда попасть. Сюда приходят и родители с маленькими детьми, и взрослое поколение уже пенсионного возраста. Для них это так же открыто, свободно. Они с большим удовольствием приняли эту реконструкцию. Площадка расположена между двумя школами – 67-й и 145-й, где обучаются около 2 000 ребят. Но доступ к ней есть у всего района, а это более 315 тысяч человек. Плюс ко всему, спортивный объект сегодня – центр для тренировок юных футболистов школы олимпийского резерва.

Два года наши спортсмены, учащиеся занимаются на этом стадионе. Все занятия практически проходят в вечернее время, где-то с 16:00 до 20:30. Занятия каждой группы проходят под контролем тренеров-преподавателей. Спортплощадке без малого три года, и все это время она пользуется популярностью как среди детей, так и среди взрослых. Каждый вечер, преимущественно в сезон, здесь проводят тренировки, играют в футбол, волейбол и баскетбол. Но играют якобы так громко, что мешают отдыхать одной из жительниц близлежащего дома. Она, к слову, предпочла остаться для нашей съемочной группы инкогнито.

Татьяна Брель:

На первом организационном собрании, это было больше года назад, мы узнали, что площадка, ее функционирование и дети мешают жильцам. Потом оказалось, что жильцы – это в лице одного человека, одной семьи. И когда стали разбираться, в чем же помеха, оказалось, что мешает функционирование тренажеров. Они стучат. При разговоре уточнили, что и баскетбольные мячи стучат, да и в принципе дети шумят. И потому на футбольном поле, словно в матче, сошлись с одной стороны противница спортплощадки – защитник тишины, а с другой – те, кто ратует за спорт, а вместе с ним и за здоровый образ жизни.

Занимаюсь спортом на регулярной основе, все нравится, живу здесь поблизости. Это на районе единственные хорошие тренажеры.

Вообще, как только построили эту площадку был крайне рад услышать такую новость. Она никогда не пустует, даже когда я в школе, могу из окна видеть, что здесь занимаются как дети, так и взрослые.

Я часто сюда прихожу заниматься, это очень замечательная площадка и тренажёры. Я нигде в нашем районе не видел такой площадки. Спортплощадка – это добро или зло? Казалось бы, ответ очевиден. И молодежь в кои-то веки отрывается от гаджетов, чтобы потягать железо и погонять матч. Но у некоторых жильцов, чьи окна выходят во двор, реакция однозначная. Все что угодно, только не спорт. Да и вообще, в клубе защитников тишины считают, что спортплощадку молодежь порой использует не по назначению.

После 22 закрывается школа, часа в 23 там все равно тусуются люди. С этой точки зрения вопросов нет, главное, чтобы это было в отведенное время для всех этих вопросов. Я и сам там занимаюсь. Понятно, что там летом движение постоянное происходит, куча народа. А то, что в ночное время там тоже движение происходит, – это гораздо серьезнее проблема, потому что мешают спать каждый день.

К слову, противников закрытия спортивной площадки среди местных жителей все же большинство. Они уверены, что пусть даже и существуют неудобства, но зато дети, во-первых, под присмотром, во-вторых, заняты активной деятельностью. Нетрудно представить, чем бы занимался ребенок в городских кварталах в иной ситуации. Жильцы считают, что такая спортивная локация для микрорайона на вес золота.

– Ваше мнение. Мешают они вам?

– Мне ни сколько. Я живу на первом этаже, мои окна здесь.

– А туда не выходят окна?

– Выходят тоже.

– И как?

– Нормально. Мне не мешает. Я их мало вижу, чуть-чуть слышно, но это же дети. Как это может плохо быть?

Жители близлежащих домов должны благодарить администрацию за то, что такие стадионы появляются в наших школах. У детей появляется уникальная возможность заниматься на тренажерах, бегать на поле. Каждый мальчишка и девчонка могут найти занятие по вкусу, причем все это абсолютно бесплатно. Я скажу, что этот шум ни в коем случае не превышает шум, который доносится с улицы от движения транспорта. А учитывая, что закончится лето и в город вернутся дети, которые отдыхали, и их родители, когда закончится отпускной сезон, от автомобилей будет шума значительно больше, чем от этого стадиона.