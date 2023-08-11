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Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?

11 августа 2023 14:47
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Беларусь по праву считается спортивной страной. Здоровье людей, развитие физкультуры и спорта – приоритетное направление социальной политики. Особое внимание в нашей стране уделяется совершенствованию физического воспитания детей и молодежи, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-1

Сергей Шуманский, ведущий:
По статистике, более 2 миллионов белорусов систематически занимаются физической культурой и спортом, а это свыше 20 % от общей численности населения. Ежегодно в стране для приверженцев здорового образа жизни проводится более 20 тысяч спортивных мероприятий.

В фитнес-центры под открытым небом постепенно превращаются столичные парки, скверы и дворы. Почти в каждом районе Минска сегодня есть воркаут-площадки. Это прекрасная возможность для желающих заниматься спортом, укрепить свое здоровье на профессиональном оборудовании, да еще и совершенно бесплатно.

К тому же тренироваться на свежем воздухе куда комфортнее, да и под время подстраиваться не нужно – работай над собственным телом хоть целый день. Казалось бы, от уличных тренажеров сплошная польза. Оказалось, не для всех.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-4

Сергей Шуманский:
Новые велодорожки, бассейны, «качалки» – Минск определенно становится все более дружелюбным городом для приверженцев здорового образа жизни. В последние годы особенно растет популярность такого направления физкультуры, как street workout, что переводится с английского как «уличные тренировки».

Воркаут-площадки позволяют заниматься фитнесом вне тренажерного зала. Само движение направлено на то, чтобы любой желающий мог вести здоровый образ жизни, не тратя при этом ни копейки.

Такие спортивные площадки с современными уличными тренажерами установлены по всему Минску. И, по наблюдениям их постоянных посетителей, они никогда не пустуют. Именно этот фактор и стал камнем раздора в Московском районе столицы. Местные жители пожаловались на шум от спортивных тренажеров.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-7

11 сентября 2021 года в Московском районе столицы после масштабной реконструкции открылся современный межшкольный стадион. Здесь оборудовали сразу несколько спортивных локаций для волейбола и баскетбола, обновили беговые дорожки. А еще открыли тренажерный зал на свежем воздухе и футбольное поле с искусственным покрытием. Современная спортивная база стала подарком минчанам ко Дню города.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-10

Татьяна Брель, директор ГУО «Средняя школа № 67 Минска»:
Ближайший пункт, где можно позаниматься спортом, антивандальные площадки и тренажеры находятся в парке Павлова. Туда нужно добираться, иметь возможность туда попасть. Сюда приходят и родители с маленькими детьми, и взрослое поколение уже пенсионного возраста. Для них это так же открыто, свободно. Они с большим удовольствием приняли эту реконструкцию.

Площадка расположена между двумя школами – 67-й и 145-й, где обучаются около 2 000 ребят. Но доступ к ней есть у всего района, а это более 315 тысяч человек. Плюс ко всему, спортивный объект сегодня – центр для тренировок юных футболистов школы олимпийского резерва.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-13

Два года наши спортсмены, учащиеся занимаются на этом стадионе. Все занятия практически проходят в вечернее время, где-то с 16:00 до 20:30. Занятия каждой группы проходят под контролем тренеров-преподавателей.

Спортплощадке без малого три года, и все это время она пользуется популярностью как среди детей, так и среди взрослых. Каждый вечер, преимущественно в сезон, здесь проводят тренировки, играют в футбол, волейбол и баскетбол. Но играют якобы так громко, что мешают отдыхать одной из жительниц близлежащего дома. Она, к слову, предпочла остаться для нашей съемочной группы инкогнито.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-16

Татьяна Брель:
На первом организационном собрании, это было больше года назад, мы узнали, что площадка, ее функционирование и дети мешают жильцам. Потом оказалось, что жильцы – это в лице одного человека, одной семьи. И когда стали разбираться, в чем же помеха, оказалось, что мешает функционирование тренажеров. Они стучат. При разговоре уточнили, что и баскетбольные мячи стучат, да и в принципе дети шумят.

И потому на футбольном поле, словно в матче, сошлись с одной стороны противница спортплощадки – защитник тишины, а с другой – те, кто ратует за спорт, а вместе с ним и за здоровый образ жизни.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-19

Занимаюсь спортом на регулярной основе, все нравится, живу здесь поблизости. Это на районе единственные хорошие тренажеры.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-22

Вообще, как только построили эту площадку был крайне рад услышать такую новость. Она никогда не пустует, даже когда я в школе, могу из окна видеть, что здесь занимаются как дети, так и взрослые.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-25

Я часто сюда прихожу заниматься, это очень замечательная площадка и тренажёры. Я нигде в нашем районе не видел такой площадки. 

Спортплощадка – это добро или зло? Казалось бы, ответ очевиден. И молодежь в кои-то веки отрывается от гаджетов, чтобы потягать железо и погонять матч. Но у некоторых жильцов, чьи окна выходят во двор, реакция однозначная. Все что угодно, только не спорт. Да и вообще, в клубе защитников тишины считают, что спортплощадку молодежь порой использует не по назначению.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-28

После 22 закрывается школа, часа в 23 там все равно тусуются люди. С этой точки зрения вопросов нет, главное, чтобы это было в отведенное время для всех этих вопросов. Я и сам там занимаюсь. Понятно, что там летом движение постоянное происходит, куча народа. А то, что в ночное время там тоже движение происходит, это гораздо серьезнее проблема, потому что мешают спать каждый день.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-31

К слову, противников закрытия спортивной площадки среди местных жителей все же большинство. Они уверены, что пусть даже и существуют неудобства, но зато дети, во-первых, под присмотром, во-вторых, заняты активной деятельностью. Нетрудно представить, чем бы занимался ребенок в городских кварталах в иной ситуации. Жильцы считают, что такая спортивная локация для микрорайона на вес золота.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-34

Ваше мнение. Мешают они вам?
– Мне ни сколько. Я живу на первом этаже, мои окна здесь.
– А туда не выходят окна?
– Выходят тоже.
– И как?
– Нормально. Мне не мешает. Я их мало вижу, чуть-чуть слышно, но это же дети. Как это может плохо быть?

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-37

Жители близлежащих домов должны благодарить администрацию за то, что такие стадионы появляются в наших школах. У детей появляется уникальная возможность заниматься на тренажерах, бегать на поле. Каждый мальчишка и девчонка могут найти занятие по вкусу, причем все это абсолютно бесплатно.

Я скажу, что этот шум ни в коем случае не превышает шум, который доносится с улицы от движения транспорта. А учитывая, что закончится лето и в город вернутся дети, которые отдыхали, и их родители, когда закончится отпускной сезон, от автомобилей будет шума значительно больше, чем от этого стадиона.

Площадка с тренажёрами помешала жителям спального района. Чем недовольны минчане?-40

Хорошая идея, потому что это оздоровление нации. Молодежь занимается спортом. Я считаю, что это благое дело.

Кто победил – защитники тишины или спортсмены? Рассказываем, чем закончилась история с тренажерами на Алибегова (читайте далее).

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Шуманский # Татьяна Брель # Фотофакт

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