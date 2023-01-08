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В Беларусь прибывают личный состав, оружие, военная и специальная техника России

08 января 2023 07:42
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Для обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и России. В нашу страну продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларусь прибывают личный состав, оружие, военная и специальная техника России-1

С прибывающими подразделениями спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Совместная подготовка носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы. Взаимодействие союзных сил Президент Беларуси держит на постоянном контроле. В пятницу главнокомандующий по личной инициативе посещал Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где размещается часть региональной группировки войск Союзного государства.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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