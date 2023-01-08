В Беларусь прибывают личный состав, оружие, военная и специальная техника России

Для обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и России. В нашу страну продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С прибывающими подразделениями спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Совместная подготовка носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы. Взаимодействие союзных сил Президент Беларуси держит на постоянном контроле. В пятницу главнокомандующий по личной инициативе посещал Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где размещается часть региональной группировки войск Союзного государства.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Лукашенко: «В бою это жизнь человека». Президент оценил новую аптечку для союзных войск

«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные

Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»