«Точно так было. Бабулечек штук 15 и со звездой». В Гомельской области возродили христианский обряд

Новости Беларуси. В деревнях свято хранят традиции празднования Рождества. Христа славят псалмами колядовщики. В Марковичах Гомельского района местная молодежь возродила аутентичный обряд «Звезда», который раньше проводили их прабабушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенности локального колорита изучала Анна Корольчук.

Раньше, чтобы обойти деревню всю и даже до конца нашей улицы дойти от моего дома, у меня уходил целый день. А сейчас, к сожалению, за два часа можем управиться. Потому что людей мало.

Тема фольклора и национальных традиций захватила Виктора Шипкова еще в детстве. Благодаря школьному учителю он с одноклассницами разучивал колядные стихи и песни для конкурса. Потом дети решили повторить рождественский обряд в Марковичах, где подобного не видели с полвека. Так древняя традиция вновь укоренилась благодаря молодежи.

Анна Корольчук, корреспондент:

Обязательный атрибут колядовщиков – самодельная восьмиконечная звезда, которая символизирует вифлеемскую. Именно с ней впереди шествие торжественно идет через деревню, именно так, как это делали наши предки столетия назад.

Ряженые исполняют праздничные псалмы – церковные песнопения о рождении Спасителя, а в ответ их угощают вкусностями и одаривают деньгами. Кроме рождественских сюжетов, колядки включают «величания» – добрые пожелания хозяевам дома на новый год. Тексты молодые люди узнавали у старожил деревни и записывали, бережно храня свое наследие.

Виктор Шипков, житель деревни Марковичи:

У нас ужо, можна сказаць, склаўся гурт, у які ўваходзіць мая сястра, жонка. Сябры таксама да нас далучаюцца. Найбольш сталыя бабулі, да якіх мы праходзім, яна ж, можа, ляжыць у краваці, за ёй даглядаюць, яна ўстае. Якія яшчэ хадзілі бабулі, апошнія з тых, хто помніць, яны разам з намі гэтыя песні пелі.

Приход славельщиков – почетное и приятное событие для хозяев, которое несет в семью мир и благополучие. Семью Шипковых в Рождество ждут во многих домах. Региональный колорит в Марковичах и соседних деревнях они поддерживают уже более 20 лет.

Я еще небольшая была, но помню, что ходили со звездой. Традиции соблюдаются, носят люди звезду, верят. Верят, что это праздник, родился Христос.

Точно так было. Бабулечек штук 15 и со звездой. В церкви отслужили, а утром пошли всех поздравлять.

Эта традиция колядования – христианская, и отличается от той, что будут проводить в деревнях через неделю.