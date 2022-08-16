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Александр Лукашенко: сельскому хозяйству нужна диктатура

16 августа 2022 09:04
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Новости Беларуси. Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Об этом Президент Беларуси заявил во время посещения селекционно-семеноводческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию, сообщает БЕЛТА. 

Александр Лукашенко отметил, что для высокого урожая важно строго соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают, в том числе из-за халатного отношения к результатам общего труда. Он обратил внимание, что фермеры по-другому относятся к своему зерну.

 Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свое – к нему по-другому относишься. Они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают.

Нужна диктатура. А у нас она есть – давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как надо. Пора начинать по-настоящему работать.

На полях Научно-практического центра разговор первым делом зашел о возделывании бобовых. Например, люпина – культуры, богатой белком, который крайне необходим в составе кормов для животноводства. Александр Лукашенко подробно интересовался у ученых и чиновников работой и перспективами в этом направлении. Более того, это еще и вопрос импортозамещения.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко

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