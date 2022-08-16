Три региона в статусе миллионников. Общий намолот зерна в Беларуси обещает быть весомей прошлогоднего

Новости Беларуси. Главе государства доложат о ходе сельхозработ. На уборке урожая зерновых аграрии держат высокий темп. На 16 августа в Беларуси обработано почти 70 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При благоприятных метеоусловиях страду завершат в максимально сжатые сроки. Вес общереспубликанского каравая составляет почти 5,5 миллиона тонн. Знаковый рубеж по намолоту зерна преодолели гродненские хлеборобы.

Таким образом, уже три региона в статусе миллионников. Лидер кампании – Минская область. Со дня на день здесь будет взята новая высота – 1,5 миллиона тонн. А вот брестские аграрии завершают массовую жатву. Там уже начали новый аграрный год – хозяйства приступили к севу озимого рапса.