Прямой эфир

Три региона в статусе миллионников. Общий намолот зерна в Беларуси обещает быть весомей прошлогоднего

16 августа 2022 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главе государства доложат о ходе сельхозработ. На уборке урожая зерновых аграрии держат высокий темп. На 16 августа в Беларуси обработано почти 70 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три региона в статусе миллионников. Общий намолот зерна в Беларуси обещает быть весомей прошлогоднего-1

При благоприятных метеоусловиях страду завершат в максимально сжатые сроки. Вес общереспубликанского каравая составляет почти 5,5 миллиона тонн. Знаковый рубеж по намолоту зерна преодолели гродненские хлеборобы.

Три региона в статусе миллионников. Общий намолот зерна в Беларуси обещает быть весомей прошлогоднего-4

Таким образом, уже три региона в статусе миллионников. Лидер кампании – Минская область. Со дня на день здесь будет взята новая высота – 1,5 миллиона тонн. А вот брестские аграрии завершают массовую жатву. Там уже начали новый аграрный год – хозяйства приступили к севу озимого рапса.

Три региона в статусе миллионников. Общий намолот зерна в Беларуси обещает быть весомей прошлогоднего-7

Промежуточные результаты уборочной говорят о том, что общий каравай в этом сезоне будет весомее прошлогоднего, и аграриям удастся взять поставленную планку в 10 миллионов тонн намолота.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: сельскому хозяйству нужна диктатура
16 августа 2022 09:04

Александр Лукашенко: сельскому хозяйству нужна диктатура

Личная победа агрария. Первый молодой комбайнёр-четырёхтысячник определился на уборочной
16 августа 2022 07:40

Личная победа агрария. Первый молодой комбайнёр-четырёхтысячник определился на уборочной

Белорусские пограничники спасли жизнь гражданину Литвы. У мужчины случился эпилептический приступ
16 августа 2022 07:33

Белорусские пограничники спасли жизнь гражданину Литвы. У мужчины случился эпилептический приступ