Личная победа агрария. Первый молодой комбайнёр-четырёхтысячник определился на уборочной

Новости Беларуси. О героях хлебной нивы. Первый молодой комбайнер-четырехтысячник определился на уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О героях хлебной нивы. Первый молодой комбайнер-четырехтысячник определился на уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекордсмен Андрей Кобятко трудится в хозяйстве «Беловежский». Нынешняя страда уже девятая в его карьере. Но в этом сезоне механизатор решил работать один. Так что это личная победа агрария.
Надо отметить, что молодежь вносит существенный вклад в общий результат. На уборке задействованы 755 молодежных экипажей и 472 водителя. Вместе аграрии намолотили почти полмиллиона тонн зерна. По итогам кампании в Беларуси определят лучших молодых хлеборобов в рамках проекта «Молодежь за урожай».