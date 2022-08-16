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Личная победа агрария. Первый молодой комбайнёр-четырёхтысячник определился на уборочной

16 августа 2022 07:40
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Новости Беларуси. О героях хлебной нивы. Первый молодой комбайнер-четырехтысячник определился на уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личная победа агрария. Первый молодой комбайнёр-четырёхтысячник определился на уборочной-1

Рекордсмен Андрей Кобятко трудится в хозяйстве «Беловежский». Нынешняя страда уже девятая в его карьере. Но в этом сезоне механизатор решил работать один. Так что это личная победа агрария.

Личная победа агрария. Первый молодой комбайнёр-четырёхтысячник определился на уборочной-4

Надо отметить, что молодежь вносит существенный вклад в общий результат. На уборке задействованы 755 молодежных экипажей и 472 водителя. Вместе аграрии намолотили почти полмиллиона тонн зерна. По итогам кампании в Беларуси определят лучших молодых хлеборобов в рамках проекта «Молодежь за урожай».

# Уборочная кампания # общество # Андрей Кобятко # Фотофакт

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