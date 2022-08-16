Личная победа агрария. Первый молодой комбайнёр-четырёхтысячник определился на уборочной

Новости Беларуси. О героях хлебной нивы. Первый молодой комбайнер-четырехтысячник определился на уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордсмен Андрей Кобятко трудится в хозяйстве «Беловежский». Нынешняя страда уже девятая в его карьере. Но в этом сезоне механизатор решил работать один. Так что это личная победа агрария.