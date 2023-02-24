В армии служат и девушки. Поговорили со связистками Вооружённых Сил о сложности профессии
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Руденко, старший сержант Вооруженных Сил Республики Беларусь и Екатерина Каплина, прапорщик Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Почему выбрали службу в Вооруженных Силах?
Александр Меженный, ведущий:
23 февраля – ваш профессиональный праздник. Почему Вооруженные Силы? Как девушки решились на такой отважный шаг?
Ольга Руденко, старший сержант Вооруженных Сил Республики Беларусь:
О службе в армии я задумывалась еще с самого детства. Пересматривая военные фильмы «А зори здесь тихие», «Небесный тихоход». Когда мне знакомые сказали, что есть место в Вооруженных Силах, я, не раздумывая, пошла на контракт.
Александр Меженный:
А ваша история появления в рядах?
Екатерина Каплина, прапорщик Вооруженных Сил Республики Беларусь:
У меня семья военных, тоже с самого детства на все это смотрела, потом предложили место в армии, тоже, не раздумывая, пошла.
Александр Меженный:
Папа и мама военные?
Екатерина Каплина:
Дедушка, сестра военнослужащая, мы с ней вместе служили.
Сложно ли работать в мужском коллективе?
Александра Каштанова, ведущая:
Вам есть с кого брать пример. Расскажите, как мужчины-коллеги к вам относятся? Каково это: работать в мужском коллективе?
Ольга Руденко:
Девушкам достаточно хорошо работается в мужском коллективе, потому что по любому вопросу мы можем обратиться за помощью, нам всегда в этом помогут.
Александр Меженный:
Я так понимаю, что в армии не скучно. Полоса препятствий и огневые рубежи – это тоже ваша ежедневная работа?
Ольга Руденко:
Это не ежедневная работа, есть соревновательный момент, сдача физо, там это может присутствовать.
Какие соревнования есть у военнослужащих?
Александр Меженный:
Давайте поговорим про соревнования. Конкурс, в котором вы стали победителями, расскажите о нем.
Ольга Руденко:
Конкурс делится на несколько этапов, проходит ежегодно в августе. Один из этапов – это прием азбуки Морзе, радиоориентирование, когда мы бегаем по лесу как сумасшедшие, радиообмен, работа на IT-структурах.
Александра Каштанова:
Как вам удалось убедить жюри, что вы достойны?
Ольга Руденко:
В силу большого количества тренировок это привело к такому результату.
Александра Каштанова:
Как проходят ваши рабочие будни?
Екатерина Каплина:
Мы связисты, поэтому наша основная задача – это заступить на смену, на дежурство, исполнять свои обязанности, поддерживать связь, чтобы не было никаких перебоев.
Ольга Руденко:
Как говорят, связь – это нервная система Вооруженных Сил. Мы все вместе наравне с мужчинами, у нас даже много гражданского персонала, стараемся это поддерживать.
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