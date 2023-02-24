В армии служат и девушки. Поговорили со связистками Вооружённых Сил о сложности профессии

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Руденко, старший сержант Вооруженных Сил Республики Беларусь и Екатерина Каплина, прапорщик Вооруженных Сил Республики Беларусь. Почему выбрали службу в Вооруженных Силах? Александр Меженный, ведущий:

23 февраля – ваш профессиональный праздник. Почему Вооруженные Силы? Как девушки решились на такой отважный шаг?

Ольга Руденко, старший сержант Вооруженных Сил Республики Беларусь:

О службе в армии я задумывалась еще с самого детства. Пересматривая военные фильмы «А зори здесь тихие», «Небесный тихоход». Когда мне знакомые сказали, что есть место в Вооруженных Силах, я, не раздумывая, пошла на контракт. Александр Меженный:

А ваша история появления в рядах? Екатерина Каплина, прапорщик Вооруженных Сил Республики Беларусь:

У меня семья военных, тоже с самого детства на все это смотрела, потом предложили место в армии, тоже, не раздумывая, пошла. Александр Меженный:

Папа и мама военные?

Екатерина Каплина:

Дедушка, сестра военнослужащая, мы с ней вместе служили. Сложно ли работать в мужском коллективе? Александра Каштанова, ведущая:

Вам есть с кого брать пример. Расскажите, как мужчины-коллеги к вам относятся? Каково это: работать в мужском коллективе? Ольга Руденко:

Девушкам достаточно хорошо работается в мужском коллективе, потому что по любому вопросу мы можем обратиться за помощью, нам всегда в этом помогут. Александр Меженный:

Я так понимаю, что в армии не скучно. Полоса препятствий и огневые рубежи – это тоже ваша ежедневная работа? Ольга Руденко:

Это не ежедневная работа, есть соревновательный момент, сдача физо, там это может присутствовать. Какие соревнования есть у военнослужащих? Александр Меженный:

Давайте поговорим про соревнования. Конкурс, в котором вы стали победителями, расскажите о нем.

Ольга Руденко:

Конкурс делится на несколько этапов, проходит ежегодно в августе. Один из этапов – это прием азбуки Морзе, радиоориентирование, когда мы бегаем по лесу как сумасшедшие, радиообмен, работа на IT-структурах. Александра Каштанова:

Как вам удалось убедить жюри, что вы достойны? Ольга Руденко:

В силу большого количества тренировок это привело к такому результату. Александра Каштанова:

Как проходят ваши рабочие будни? Екатерина Каплина:

Мы связисты, поэтому наша основная задача – это заступить на смену, на дежурство, исполнять свои обязанности, поддерживать связь, чтобы не было никаких перебоев.