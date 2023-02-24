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В армии служат и девушки. Поговорили со связистками Вооружённых Сил о сложности профессии

24 февраля 2023 11:19
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В студии программы  «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Руденко, старший сержант Вооруженных Сил Республики Беларусь и Екатерина Каплина, прапорщик Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Почему выбрали службу в Вооруженных Силах?  

Александр Меженный, ведущий:  
23 февраля – ваш профессиональный праздник. Почему Вооруженные Силы? Как девушки решились на такой отважный шаг?  

В армии служат и девушки. Поговорили со связистками Вооружённых Сил о сложности профессии-1

Ольга Руденко, старший сержант Вооруженных Сил Республики Беларусь:  
О службе в армии я задумывалась еще с самого детства. Пересматривая военные фильмы «А зори здесь тихие», «Небесный тихоход». Когда мне знакомые сказали, что есть место в Вооруженных Силах, я, не раздумывая, пошла на контракт.  

Александр Меженный:  
А ваша история появления в рядах?  

Екатерина Каплина, прапорщик Вооруженных Сил Республики Беларусь:  
У меня семья военных, тоже с самого детства на все это смотрела, потом предложили место в армии, тоже, не раздумывая, пошла.  

Александр Меженный:  
Папа и мама военные?  

В армии служат и девушки. Поговорили со связистками Вооружённых Сил о сложности профессии-4

Екатерина Каплина:  
Дедушка, сестра военнослужащая, мы с ней вместе служили.  

Сложно ли работать в мужском коллективе?  

Александра Каштанова, ведущая:  
Вам есть с кого брать пример. Расскажите, как мужчины-коллеги к вам относятся? Каково это: работать в мужском коллективе?  

Ольга Руденко:  
Девушкам достаточно хорошо работается в мужском коллективе, потому что по любому вопросу мы можем обратиться за помощью, нам всегда в этом помогут.  

Александр Меженный:  
Я так понимаю, что в армии не скучно. Полоса препятствий и огневые рубежи – это тоже ваша ежедневная работа?  

Ольга Руденко:  
Это не ежедневная работа, есть соревновательный момент, сдача физо, там это может присутствовать.  

Какие соревнования есть у военнослужащих?  

Александр Меженный:  
Давайте поговорим про соревнования. Конкурс, в котором вы стали победителями, расскажите о нем.  

В армии служат и девушки. Поговорили со связистками Вооружённых Сил о сложности профессии-7

Ольга Руденко:  
Конкурс делится на несколько этапов, проходит ежегодно в августе. Один из этапов – это прием азбуки Морзе, радиоориентирование, когда мы бегаем по лесу как сумасшедшие, радиообмен, работа на IT-структурах.  

Александра Каштанова:  
Как вам удалось убедить жюри, что вы достойны?  

Ольга Руденко:  
В силу большого количества тренировок это привело к такому результату.  

Александра Каштанова:  
Как проходят ваши рабочие будни?  

Екатерина Каплина:  
Мы связисты, поэтому наша основная задача – это заступить на смену, на дежурство, исполнять свои обязанности, поддерживать связь, чтобы не было никаких перебоев.  

В армии служат и девушки. Поговорили со связистками Вооружённых Сил о сложности профессии-10

Ольга Руденко:  
Как говорят, связь – это нервная система Вооруженных Сил. Мы все вместе наравне с мужчинами, у нас даже много гражданского персонала, стараемся это поддерживать.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Меженный # Ольга Руденко # Екатерина Каплина # Александра Каштанова # Фотофакт

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