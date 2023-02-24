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С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?

24 февраля 2023 10:33
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Новости Беларуси. Выявить нарушения и улучшить качество мобильных услуг. Комитет госконтроля накануне открыл горячую линию по вопросам работы сотовых операторов связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже за пару дней специалистам поступило почти 200 обращений со всех регионов страны.  

С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?-1

Чаще всего звонят из сельской местности. Жители деревень обеспокоены низким качеством связи и тем, что приходится постоянно буквально искать точки, чтобы с кем-то связаться по мобильному телефону. Хотя услуги операторов обходятся им недешево. К слову, много обращений связано с проблемами необоснованного списания средств с баланса и подключения дополнительных сервисов.  

С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?-4

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:  
По отдельным недостаткам организован оперативный обмен связи с операторами, поскольку они требуют немедленного устранения. Например, в комитет обратились четыре гражданина – жители сельской местности Могилевской области. С нареканиями на полное отсутствие связи при использовании кнопочных телефонов. Информация была оперативно доведена до оператора, приняты меры по устранению недостатков.  

С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?-7

По окончанию работы горячей линии специалисты комитета свяжутся с операторами связи. Те в свою очередь должны будут устранить выявленные проблемы. Напомним, работает горячая линия до 10 марта. Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00.  

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# Комитет госконтроля # общество # Олег Кунделев # Фотофакт

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