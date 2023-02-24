С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?

Новости Беларуси. Выявить нарушения и улучшить качество мобильных услуг. Комитет госконтроля накануне открыл горячую линию по вопросам работы сотовых операторов связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже за пару дней специалистам поступило почти 200 обращений со всех регионов страны.

Чаще всего звонят из сельской местности. Жители деревень обеспокоены низким качеством связи и тем, что приходится постоянно буквально искать точки, чтобы с кем-то связаться по мобильному телефону. Хотя услуги операторов обходятся им недешево. К слову, много обращений связано с проблемами необоснованного списания средств с баланса и подключения дополнительных сервисов.

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:

По отдельным недостаткам организован оперативный обмен связи с операторами, поскольку они требуют немедленного устранения. Например, в комитет обратились четыре гражданина – жители сельской местности Могилевской области. С нареканиями на полное отсутствие связи при использовании кнопочных телефонов. Информация была оперативно доведена до оператора, приняты меры по устранению недостатков.