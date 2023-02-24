Прямой эфир

Приём граждан длился почти 12 часов! Итоги встречи Натальи Кочановой с белорусами

24 февраля 2023 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для решения житейских проблем белорусов всегда можно найти законные способы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А помогать населению в преодолении трудностей – приоритетная задача для сенаторов.  

Наталья Кочанова провела прием граждан. И вот с какими проблемами приходили к ней белорусы.

Приём граждан длился почти 12 часов! Итоги встречи Натальи Кочановой с белорусами-1

Наиболее эффективный метод работы – личные встречи. Очередной прием граждан прошел в Совете Республики 23 февраля. Без малого 12 часов спикер верхней палаты парламента выслушивала просьбы и предложения белорусов. Некоторые моменты удалось прояснить прямо во время встречи. Другие будут внимательно рассмотрены и взяты на контроль. В этот раз прозвучало немало вопросов, связанных с воспитанием и образованием особенных детей.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Результаты будут у нас неплохие». Минсельхозпрод планирует увеличить объём производства продукции животноводства
24 февраля 2023 10:55

«Результаты будут у нас неплохие». Минсельхозпрод планирует увеличить объём производства продукции животноводства

С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?
24 февраля 2023 10:33

С какими проблемами звонят на горячую линию КГК по вопросам работы сотовых операторов?

«Очень довольны и счастливы». В Бресте сдали дом для медиков – эмоции новосёлов
24 февраля 2023 10:25

«Очень довольны и счастливы». В Бресте сдали дом для медиков – эмоции новосёлов