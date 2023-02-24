Приём граждан длился почти 12 часов! Итоги встречи Натальи Кочановой с белорусами

Наталья Кочанова провела прием граждан. И вот с какими проблемами приходили к ней белорусы.

Новости Беларуси. Для решения житейских проблем белорусов всегда можно найти законные способы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А помогать населению в преодолении трудностей – приоритетная задача для сенаторов.

Наиболее эффективный метод работы – личные встречи. Очередной прием граждан прошел в Совете Республики 23 февраля. Без малого 12 часов спикер верхней палаты парламента выслушивала просьбы и предложения белорусов. Некоторые моменты удалось прояснить прямо во время встречи. Другие будут внимательно рассмотрены и взяты на контроль. В этот раз прозвучало немало вопросов, связанных с воспитанием и образованием особенных детей.