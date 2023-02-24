«Результаты будут у нас неплохие». Минсельхозпрод планирует увеличить объём производства продукции животноводства

Новости Беларуси. Увеличить объем производства продукции животноводства. Такую задачу на текущий год ставит для себя Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агропромышленный комплекс играет важную роль в белорусской экономике, а в условиях санкций его значение только выросло.

В 2022 году удалось нарастить объемы производства молока и птицы. Хорошие результаты позволили добиться рекордной экспортной выручки – более 8 миллионов долларов. Самые популярные позиции – мясная и молочная продукция. В географии поставок более 100 государств, однако основные рынки – Россия и Китай. Из новых направлений государства Африки. Планы на 2023-й не менее амбициозные. Оптимизма придает динамика производства на начало года.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:

Начало года говорит о том, что результаты будут у нас неплохие. Потому что раскатился этот каток по производству молока, мяса. Мы, по итогам января, произвели на 103,6 % молока больше уровня прошлого года. 105,9 % мы добавили в целом по выращиванию скота и птицы. Это хороший, неплохой результат. Февраль – месяц удоя молока. У нас производство молока уже перешагнуло 104 %. На сегодня фактически по февралю все области, включая Могилев, Витебск и Гомель, выйдут на 100 % к уровню прошлого года.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вложили деньги в модернизацию наших основных мощностей. Подверглись техническому переоснащению и оснащению 233 животноводческих предприятия нашей республики. Там, где уже в 2023 году на 39 молочно-товарных фермах мы будем дополнительно получать 127 тысяч тонн молока.

Задача на ближайшее время, которая стоит перед аграриями – до 1 апреля обеспечить удовлетворительное состояние техники к посевному сезону. Сейчас специалисты выезжают в регионы для мониторинга предпосевной подготовки.