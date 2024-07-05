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В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости

05 июля 2024 18:03
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Рожденные в мире, благополучии и в особенный день. В Минске поздравили женщин, которые стали мамами 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости-1

В День Независимости в Минске появились на свет 57 детей. Поздравить женщин в роддом 5-й больницы приехало руководство столицы, Минского городского отделения общественного объединения «Белая Русь», а также депутаты. В учреждении здравоохранения родились 10 мальчиков и 2 девочки. Теперь 3 июля в этих семьях будут отмечать двойной праздник. Новоиспеченным мамам вручили цветы и полезные подарки.

В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости-4

Анастасия Розум:
Очень приятно было узнать о том, что в такой день, когда рождается ребенок, в праздник, в День Независимости ожидается такой подарок. Очень было приятно.

В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости-7

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это двойной праздник, когда страна отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, когда мы празднуем свой главный праздник белорусской государственности, на свет появляются новые ребята.

В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости-10

Женщин, родивших малышей в День Независимости, в Беларуси поздравляют уже в 16-й раз. Это инициатива общественного объединения «Белая Русь».

В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости-13

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Мы собираем информацию о тех детях, которые появились в столь знаковый для нашей страны день и, естественно, мы сопровождаем этих малышей, этих ребят в первый класс. Конечно же, мы приобретаем портфели, мы приобретаем канцтовары.

В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости-16

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это особая церемония. Очень трогательная и одновременно патриотичная, направляющая людей на воспитание своих деток. Они обратили внимание и на такие важнейшие человеческие качества и ценности, как любовь к Родине.

В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости-19

Представители объединения «Белая Русь» будут сопровождать и поддерживать малышей, рожденных в День Независимости, на всех этапах их жизни.

# День Независимости # общество # Андрей Стригельский # Наталья Воронова # Сергей Рачков # Новости Минска и Минской области

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