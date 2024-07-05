В 5-й больнице Минска поздравили женщин, которые стали мамами в День Независимости

Рожденные в мире, благополучии и в особенный день. В Минске поздравили женщин, которые стали мамами 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В День Независимости в Минске появились на свет 57 детей. Поздравить женщин в роддом 5-й больницы приехало руководство столицы, Минского городского отделения общественного объединения «Белая Русь», а также депутаты. В учреждении здравоохранения родились 10 мальчиков и 2 девочки. Теперь 3 июля в этих семьях будут отмечать двойной праздник. Новоиспеченным мамам вручили цветы и полезные подарки.

Анастасия Розум:

Очень приятно было узнать о том, что в такой день, когда рождается ребенок, в праздник, в День Независимости ожидается такой подарок. Очень было приятно.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Это двойной праздник, когда страна отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, когда мы празднуем свой главный праздник белорусской государственности, на свет появляются новые ребята.

Женщин, родивших малышей в День Независимости, в Беларуси поздравляют уже в 16-й раз. Это инициатива общественного объединения «Белая Русь».

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Мы собираем информацию о тех детях, которые появились в столь знаковый для нашей страны день и, естественно, мы сопровождаем этих малышей, этих ребят в первый класс. Конечно же, мы приобретаем портфели, мы приобретаем канцтовары.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это особая церемония. Очень трогательная и одновременно патриотичная, направляющая людей на воспитание своих деток. Они обратили внимание и на такие важнейшие человеческие качества и ценности, как любовь к Родине.