Без талонов, зарплаты, иногда без сна. Воспоминания ветерана о Великой Отечественной

80 лет под мирным небом. О такой далекой и близкой войне напоминают не только фильмы, праздники и монументы. История Великой Победы живет в памяти тех, кто за нее боролся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси порядка тысячи ветеранов, около 15 тысяч узников фашизма и пострадавших от последствий войны. Для них забота, внимание и помощь от государства, но самое главное – сохранить память и не допустить повторения тех страшных событий.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

У меня сохранилась красноармейская книжка. Она потрепанная, потому что не только она была фронтовой у меня, но я еще долго служил, будучи в звании старшего сержанта.

Книгу жизни Федора Фещенко можно сравнить с красноармейской. Пережито многое, и воспоминания легли десятками страниц. Великая Отечественная настигла его 15-летним юношей. В довоенное время жил на Среднем Урале, вблизи нижнего Тагила. Там война его и застала. Сперва ворвалась не домой, а на работу родителей – на металлургический завод.