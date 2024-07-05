Уничтожили 700 фашистов! Хроника освобождения Постав воинами Красной армии – операция «Багратион»

80 лет назад в ходе наступательной операции «Багратион» день за днем освобождались белорусские земли от фашистских оккупантов. 5 июля 1944 года войска Красной армии отвоевали свободу таким городам как Ляховичи, Туров, Воложин, Молодечно и Сморгонь. Особый этот день в летописи города Поставы.

Как-то после одного боя мы вышли в освобожденную нами от немцев деревню. Одна старушка меня спросила, коммунист ли я. На мой ответ, что коммунист, попросила разрешения перекрестить меня. «Перекрестите, бабушка», – сказал я. А она «бух» мне в ноги и говорит: «Дорогой наш спаситель, да храни тебя Бог и Георгий Победоносец!» Вот такие слова и встречи воодушевляют нас на борьбу с врагом, направляют на решающую победу. Они необходимы нам.