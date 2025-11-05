В 2025-м изъяли в 2 раза больше наркотиков – Кубраков рассказал о борьбе с наркотрафиком

В Беларуси в 2025 году сохраняется тенденция снижения уровня преступности. Этот факт в докладе Президенту 5 ноября отметил министр внутренних дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов. Как заверил Иван Кубраков, работа на профилактику – то, что ранее поручал Президент – дает результат. По данным МВД, в этом году на четверть снизилось число преступлений по линии уголовного розыска, в том числе тяжких и особо тяжких. Статистика самая выгодная за последние 10 лет. Обсуждались также резонансные расследования, которые находятся на личном контроле главы государства.

За последние два года установлены лица, совершившие 87 таких особо тяжких и тяжких преступлений. Отдельно внимание в докладе было уделено противодействию киберпреступности. Архиважной проблемой Александр Лукашенко называл эту тему не раз и ставил перед правоохранительными органами задачу защитить людей от подобного рода преступных посягательств. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент – впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение преступности в этом сегменте.

Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 10% – Кубраков. Подробнее.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня, работая на опережение, мы сохранили населению более 10 миллионов рублей. То есть вовремя заблокировали счета и не дали вывезти деньги за границу. Также нами задерживались курьеры, у которых на руках находились деньги. Некоторые из них уже двигались в стороны границы Российской Федерации и границы с Евросоюзом. Но, вовремя сработав, мы не дали возможность увезти деньги и вернули населению.

Поэтому данная работа будет продолжаться. Здесь ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом, потому что преступность не стоит на месте. Нами выявлялись кол-центры, которые, как правило, находились у нас в стране, но совершали преступления на территории других. Мы сработали вместе с коллегами, задержали. В настоящее время дается принципиальная правовая оценка действиям данных лиц.