В 2025-м изъяли в 2 раза больше наркотиков – Кубраков рассказал о борьбе с наркотрафиком

В Беларуси в 2025 году сохраняется тенденция снижения уровня преступности. Этот факт в докладе Президенту 5 ноября отметил министр внутренних дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси в 2025 году сохраняется тенденция снижения уровня преступности. Этот факт в докладе Президенту 5 ноября отметил министр внутренних дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов. Как заверил Иван Кубраков, работа на профилактику – то, что ранее поручал Президент – дает результат. По данным МВД, в этом году на четверть снизилось число преступлений по линии уголовного розыска, в том числе тяжких и особо тяжких. Статистика самая выгодная за последние 10 лет. Обсуждались также резонансные расследования, которые находятся на личном контроле главы государства.
За последние два года установлены лица, совершившие 87 таких особо тяжких и тяжких преступлений. Отдельно внимание в докладе было уделено противодействию киберпреступности. Архиважной проблемой Александр Лукашенко называл эту тему не раз и ставил перед правоохранительными органами задачу защитить людей от подобного рода преступных посягательств. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент – впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение преступности в этом сегменте.
Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 10% – Кубраков. Подробнее.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня, работая на опережение, мы сохранили населению более 10 миллионов рублей. То есть вовремя заблокировали счета и не дали вывезти деньги за границу. Также нами задерживались курьеры, у которых на руках находились деньги. Некоторые из них уже двигались в стороны границы Российской Федерации и границы с Евросоюзом. Но, вовремя сработав, мы не дали возможность увезти деньги и вернули населению.
Поэтому данная работа будет продолжаться. Здесь ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом, потому что преступность не стоит на месте. Нами выявлялись кол-центры, которые, как правило, находились у нас в стране, но совершали преступления на территории других. Мы сработали вместе с коллегами, задержали. В настоящее время дается принципиальная правовая оценка действиям данных лиц.
Не осталась без внимания тема противодействия нелегальному обороту наркотиков. Ситуация в данной сфере, как было доложено, находится под контролем.
Еще одной резонансной темой всегда были наркотрафик и наркоторговля, это всегда находится на особом контроле у главы государства. Какие сейчас тенденции, что меняется, что предпринимается органами внутренних дел?
Иван Кубраков:
Что касается работы по противодействию незаконного оборота наркотиков, здесь хочу отметить, что в этом году практически в два раза больше изъято наркотических средств. Как правило, это наркотики, которые ввозятся к нам из-за границы. 50 %, а если говорить в килограммов, то это почти 1,2 тонны наркотиков, которые пытались ввезти в нашу страну, шли транзитом через нашу страну. Мы, естественно, заблокировали. Работали вместе с коллегами – теми странами, куда предназначался данный груз.
Хочу отметить, что в Республике Беларусь снижается количество лиц, которые погибли от передозировки наркотиками. Это, опять же, результат совместной работы и Министерства внутренних дел, и медицинских работников.
Вопросы дорожной безопасности – еще одна важная тема доклада. Акцент сделан на проблемных моментах и причинах, которые приводят к трагическим последствиям на дороге. Президенту доложено, как повлияли на ситуацию изменения в правилах дорожного движения и как к ним отнеслись граждане.
Кубраков рассказал, как изменения в ПДД повлияли на дорожную обстановку.
Также Президенту доложена статистика и оперативная обстановка по теме миграции. Глава МВД обратил внимание, что за последние 5 лет число иностранцев, приезжающих в Беларусь, увеличилось в три раза и продолжает расти. Также Иван Кубраков отметил, что с начала года из Беларуси выдворено более 3 600 иностранцев, нарушивших законодательство, в том числе 1 300 незаконных мигрантов. По всем вопросам Президент дал конкретные поручения.
Касались они и оказания помощи местным органам власти в поддержании порядка в трудовых коллективах. Этот контроль будет касаться, к примеру, соблюдения дисциплины, недопущения появления на рабочих местах в нетрезвом виде, особенно на предприятиях и организациях сельскохозяйственного сектора. Такая работа проводится на регулярной основе, но сейчас по требованию главы государства будет усилена.