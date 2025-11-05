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Вильнюс планирует обратиться к Минску с просьбой вернуть застрявшие на белорусской стороне грузовики

05 ноября 2025 17:04
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В Литве, похоже, начинают понимать не только абсурдность и бесперспективность решения по закрытию пунктов пропуска на белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс планирует обратиться к Минску с просьбой вернуть застрявшие на белорусской стороне грузовики-2

Здесь, очевидно, с ужасом начинают понимать опасность ситуации для будущего Литвы и то, какую мину замедленного действия Вильнюс заложил себе же под ноги. Премьер-министр страны Инга Ругинене признала, что ситуация на границе сложная. 

Вильнюс планирует обратиться к Минску с просьбой вернуть застрявшие на белорусской стороне грузовики-4

Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:
Мы обратимся к Минску с просьбой вернуть застрявшие на белорусской стороне 2 тысячи литовских грузовиков. Процесс уже идет, переговоры ведутся, посмотрим, каким будет результат. Однако граница все равно открыта не будет. Рассматриваются дополнительные возможности для тех, на кого уже распространяются исключения.

Вильнюс планирует обратиться к Минску с просьбой вернуть застрявшие на белорусской стороне грузовики-6

Такой ответ ошеломил ассоциации перевозчиков. По их мнению, единственный способ решить проблему – открыть границу, ведь грузовики не могут вернуться по воздуху. На этом фоне принятые ранее политические решения уже оборачиваются экономической бурей. Убытки перевозчиков оцениваются в 70 миллионов евро, а годовые могут достичь миллиарда.

Многие логистические компании уже вынуждены сокращать персонал и приостанавливать работу. Так, из-за кризиса под угрозой остались до 35 тысяч рабочих мест. В парламенте Литвы на эту ситуацию смотрят по-разному. К примеру, председатель Сейма отметил, что закрытие границы не должно становиться нормой.

Вильнюс планирует обратиться к Минску с просьбой вернуть застрявшие на белорусской стороне грузовики-8

Юозас Олекас, председатель Сейма Литвы:
Мы все хотим, чтобы жизнь продолжалась и границы когда-нибудь снова были открыты. Это важно для того, чтобы наши граждане могли путешествовать, а литовские перевозчики – добираться до пунктов назначения, поскольку через границу с Беларусью проходят грузы со всей Центральной Азии.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожный переход с Беларусью. Минск ввел ответный запрет на перемещение грузовых автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе. Что касается Литвы, то движение грузовых авто, тягачей и прицепов литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы.

# Международная политика # Государственная граница Беларуси # Очереди на границе Беларуси

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