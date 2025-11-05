Вильнюс планирует обратиться к Минску с просьбой вернуть застрявшие на белорусской стороне грузовики

В Литве, похоже, начинают понимать не только абсурдность и бесперспективность решения по закрытию пунктов пропуска на белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь, очевидно, с ужасом начинают понимать опасность ситуации для будущего Литвы и то, какую мину замедленного действия Вильнюс заложил себе же под ноги. Премьер-министр страны Инга Ругинене признала, что ситуация на границе сложная.

Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:

Мы обратимся к Минску с просьбой вернуть застрявшие на белорусской стороне 2 тысячи литовских грузовиков. Процесс уже идет, переговоры ведутся, посмотрим, каким будет результат. Однако граница все равно открыта не будет. Рассматриваются дополнительные возможности для тех, на кого уже распространяются исключения.

Такой ответ ошеломил ассоциации перевозчиков. По их мнению, единственный способ решить проблему – открыть границу, ведь грузовики не могут вернуться по воздуху. На этом фоне принятые ранее политические решения уже оборачиваются экономической бурей. Убытки перевозчиков оцениваются в 70 миллионов евро, а годовые могут достичь миллиарда. Многие логистические компании уже вынуждены сокращать персонал и приостанавливать работу. Так, из-за кризиса под угрозой остались до 35 тысяч рабочих мест. В парламенте Литвы на эту ситуацию смотрят по-разному. К примеру, председатель Сейма отметил, что закрытие границы не должно становиться нормой.