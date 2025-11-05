Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 10% – Кубраков

В Беларуси в этом году сохраняется тенденция снижения уровня преступности. Этот факт в докладе Президенту отметил министр внутренних дел Беларуси. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заверил Иван Кубраков, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Обсуждались также дела прошлых лет, включая резонансные расследования, которые находятся на личном контроле главы государства.
Отдельно внимание в докладе было уделено противодействию киберпреступности. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент – впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение данного вида преступлений примерно на 10 %.
Доложено о мерах по защите граждан, которые принимает милиция. Президент поставил задачу особенно обращать внимание на людей пожилого возраста, у которых мошенники выманивают крупные суммы денег.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня наши подразделения по противодействию киберпреступности работают на опережение, и впервые нам удалось переломить ситуацию. Мы фиксируем снижение данного вида преступлений практически на 10 %. Ранее, как я докладывал, в основном потерпевшими являлись одинокие и одиноко проживающие граждане, граждане престарелого возраста. Президент поставил задачу особенно оказывать помощь, особенно в населенных пунктах, людям пожилого возраста, престарелым и одиноко проживающим.
Что касается киберпреступлений, хочу отметить, что сегодня наши специалисты сами пишут программы, мы создаем технические условия такие, чтобы невозможно было извне совершать преступления в отношении определенной категории граждан. И сегодня, работая на опережение, мы сохранили населению более 10 миллионов рублей. То есть вовремя заблокировали счета и не дали вывезти деньги за границу.
Кубраков рассказал, как изменения в ПДД повлияли на дорожную обстановку.