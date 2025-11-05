Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 10% – Кубраков

В Беларуси в этом году сохраняется тенденция снижения уровня преступности. Этот факт в докладе Президенту отметил министр внутренних дел Беларуси. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заверил Иван Кубраков, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Обсуждались также дела прошлых лет, включая резонансные расследования, которые находятся на личном контроле главы государства.

Отдельно внимание в докладе было уделено противодействию киберпреступности. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент – впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение данного вида преступлений примерно на 10 %.

Доложено о мерах по защите граждан, которые принимает милиция. Президент поставил задачу особенно обращать внимание на людей пожилого возраста, у которых мошенники выманивают крупные суммы денег.