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Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 10% – Кубраков

05 ноября 2025 14:18
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В Беларуси в этом году сохраняется тенденция снижения уровня преступности. Этот факт в докладе Президенту отметил министр внутренних дел Беларуси. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 10% – Кубраков-2

Как заверил Иван Кубраков, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Обсуждались также дела прошлых лет, включая резонансные расследования, которые находятся на личном контроле главы государства. 

Отдельно внимание в докладе было уделено противодействию киберпреступности. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент – впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение данного вида преступлений примерно на 10 %. 

Доложено о мерах по защите граждан, которые принимает милиция. Президент поставил задачу особенно обращать внимание на людей пожилого возраста, у которых мошенники выманивают крупные суммы денег.

Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 10% – Кубраков-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня наши подразделения по противодействию киберпреступности работают на опережение, и впервые нам удалось переломить ситуацию. Мы фиксируем снижение данного вида преступлений практически на 10 %. Ранее, как я докладывал, в основном потерпевшими являлись одинокие и одиноко проживающие граждане, граждане престарелого возраста. Президент поставил задачу особенно оказывать помощь, особенно в населенных пунктах, людям пожилого возраста, престарелым и одиноко проживающим.

Что касается киберпреступлений, хочу отметить, что сегодня наши специалисты сами пишут программы, мы создаем технические условия такие, чтобы невозможно было извне совершать преступления в отношении определенной категории граждан. И сегодня, работая на опережение, мы сохранили населению более 10 миллионов рублей. То есть вовремя заблокировали счета и не дали вывезти деньги за границу. 

Кубраков рассказал, как изменения в ПДД повлияли на дорожную обстановку.

# Милиция Беларуси

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