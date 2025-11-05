Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 млрд долларов

Из Китая в самое сердце Евразии. Именно так метафорично, но геополитически точно называют Казахстан. И с этим государством, нашим партнером по ряду интеграционных объединений, Минск намерен взять новую планку в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 миллиардов долларов. Такая задача стоит на ближайшую пятилетку. Об этом договорились премьер-министры двух стран на встрече в Астане.

Объем торговли между странами стабильно высок, но потенциал экономического взаимодействия и взаимной торговли намного больше. Для Беларуси Казахстан является важнейшим экономическим партнером, вторым по товарообороту среди государств СНГ после России.