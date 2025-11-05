Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 млрд долларов

Из Китая в самое сердце Евразии. Именно так метафорично, но геополитически точно называют Казахстан. И с этим государством, нашим партнером по ряду интеграционных объединений, Минск намерен взять новую планку в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 миллиардов долларов. Такая задача стоит на ближайшую пятилетку. Об этом договорились премьер-министры двух стран на встрече в Астане.
Объем торговли между странами стабильно высок, но потенциал экономического взаимодействия и взаимной торговли намного больше. Для Беларуси Казахстан является важнейшим экономическим партнером, вторым по товарообороту среди государств СНГ после России.
Это особо подчеркнул Александр Турчин, общаясь со своим казахстанским коллегой. Стороны обсудили возможные направления для углубления сотрудничества и наметили точки роста. Минск и Астана делают ставку на промышленную кооперацию.
Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Товарооборот растет хорошими темпами. Сегодня за 9 месяцев это уже +15,5 % роста. Но потенциал, безусловно, не исчерпан. И цифра, к которой мы хотим прийти к 2030 году, это 2 миллиарда долларов. И он реально достижим при активной работе двух сторон.
Также в присутствии глав правительств Беларуси и Казахстана был подписан меморандум между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом.