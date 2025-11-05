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Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 млрд долларов

05 ноября 2025 17:06
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Из Китая в самое сердце Евразии. Именно так метафорично, но геополитически точно называют Казахстан. И с этим государством, нашим партнером по ряду интеграционных объединений, Минск намерен взять новую планку в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 миллиардов долларов. Такая задача стоит на ближайшую пятилетку. Об этом договорились премьер-министры двух стран на встрече в Астане. 

Объем торговли между странами стабильно высок, но потенциал экономического взаимодействия и взаимной торговли намного больше. Для Беларуси Казахстан является важнейшим экономическим партнером, вторым по товарообороту среди государств СНГ после России. 

Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 млрд долларов-2

Это особо подчеркнул Александр Турчин, общаясь со своим казахстанским коллегой. Стороны обсудили возможные направления для углубления сотрудничества и наметили точки роста. Минск и Астана делают ставку на промышленную кооперацию.

Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 млрд долларов-4

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Товарооборот растет хорошими темпами. Сегодня за 9 месяцев это уже +15,5 % роста. Но потенциал, безусловно, не исчерпан. И цифра, к которой мы хотим прийти к 2030 году, это 2 миллиарда долларов. И он реально достижим при активной работе двух сторон.

Также в присутствии глав правительств Беларуси и Казахстана был подписан меморандум между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом.

# Беларусь-Казахстан # Алексей Богданов

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