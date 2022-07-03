«Для счастья у нас все есть». Как победа в конкурсе «Властелин села» изменила жизнь семьи Погодиных?
Новости Беларуси. Победа в республиканском конкурсе «Властелин села» досталась семье Погодиных в горячем поединке, с температурой по Цельсию 35 градусов. Договориться с небесной канцелярией круглянской семье не помогла даже символичная фамилия.
О жизни семейства рассказала наш корреспондент Юлия Мычка.
Кристина Погодина, многодетная мама:
Самое сложное было, наверное, погодные условия. Потому что стояла невыносимая жара, и к процессу награждения уже просто не было сил подниматься на сцену, если честно.
Знойный июль и зажигательные конкурсы оставили яркие впечатления на всю жизнь. Организаторы подлили масла в огонь в прямом смысле слова и заставили семьи жарить драники на колоде. Несмотря на то, что все участники конкурса – люди деревенские и работы не боятся, даже они признались – стать главным властелином села ой как не просто. Но зато эмоций и впечатлений хватит надолго.
С момента триумфальной победы прошел ровно год. В жизни семьи Погодиных произошли приятные перемены. Во-первых, благодаря семейному капиталу, семья обзавелась собственным жильем, до этого труженики села жили в служебном доме. Приобрели мотоблок, купили свинку и приютили кота Кузю. Но обо всем по порядку.
Кристина Погодина:
У нас была очень большая группа поддержки. За нас болел весь район. И если нужна была какая-то помощь, постоянно содействовали, помогали. Придавало уверенности в себе, так скажем. Подарки были хорошие: телевизор большой жидкокристаллический, набор посуды, чайник электрический, поездка в аквапарк «Лебяжий» в Минск всей семьей на 4 часа. В ботанический сад ездили, и у нас был с собой сертификат. Нам подарили элитного картофеля сетку и 16 кустов голубики.
Застать дома главу семьи нам не удалось. Папа трудится в поле и в эту горячую пору возвращается поздно. Но дом не пустует без сильных мужских рук. Брозды правления всегда готов на себя взять младший сын Николай – будущая надежда и опора.
Кристина Погодина:
За выигранные деньги на проекте «Властелин села» купили себе помощника вот такого. Супруг давно хотел, но как-то не доводилось. Уже, кстати, огород им засеяли. Сейчас покажу вам.
Кристина Погодина:
А здесь у нас подарки продолжаются. Это нам подарили сетку элитного картофеля в ботаническом саду в Минске. Вот, что из этого получилось.
Юлия Мычка, корреспондент:
Как думаете, будет урожай?
Кристина Погодина:
Ну да, ботва хорошая, крепкая. Уже местами даже цветочки есть. Главное – ухаживать.
Кристина Погодина:
Дети к огороду приучены с рождения. Их не надо просить, заставлять. Они видят, что я пошла, и тоже идут за мной. Мы полем все вместе огород. Ну, папа на работе постоянно, а дети всегда помогают.
Алина Погодина, жительница Круглого:
За огородом находится городской пляж. Мы каждый вечер, когда жарко, ходим туда купаться. Мне нравится жить в сельской местности, тут много зелени, можно свой огород посадить. И даже хозяйство завести.
Кристина Погодина:
Мы вполне счастливы. У нас есть свой кусочек земли, есть хозяйство. После проекта «Властелин села» за этот год мы приобрели свое жилье при государственной поддержке. Я считаю, что для счастья у нас все есть. Здоровые дети, хороший муж и уверенность в завтрашнем дне.