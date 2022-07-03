«Сюда, на Детскую железную дорогу, точно стоит приехать». Где можно отдохнуть на 3 июля в Минске?

Новости Беларуси. Атмосфера настоящего праздника царит на каждой улице Минска. Развлечения во всех районах, при этом до позднего вечера: мобильные торговые точки, конкурсы, творческие коллективы, выступление кинологов, военная техника и, конечно, солдатская каша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, например, в Советском районе программа называется «Наша Беларусь – помнім і ганарымся!» А вот что происходит в Первомайском? Уже готова рассказать Кристина Сущеня.

Кристина Сущеня, корреспондент:

С Днем Независимости, страна. Мы готовы рассказывать, что интересного происходит в Первомайском районе. Как вы могли заметить, необычный ракурс. Мы, действительно, в поезде, потому как одна из любимых праздничных локаций – это Детская железная дорога. Мы не сдержались и вместе с пассажирами вскочили в поезд, чтобы прочувствовать эту атмосферу. Каждому пассажиру раздают листики с текстом. Сейчас все дружно поют песню «Голубой вагон бежит, качается», также «День Победы», например, уже пели. Продолжаем наш маршрут. Кстати, скоро уже подъезжаем к финальной точке. Мы пообщались с пассажирами по ходу движения. Так что предлагаю послушать.

Мы сами из Москвы, у нас только как раз прошел День России. Мы тоже отмечали не в Москве, отмечали в славном городе Владимире. Суздаль – тоже было интересно, там красиво город украсили. Но здесь нас поразило. Мы утром приехали, проспекты чистенькие, флаги везде уже развешаны. В общем, город готов к празднику. Везде площадки детские. И не только детские. Концертов будет много по всему городу. В общем, неожиданно, очень интересно. Мы первый раз в Беларуси, нам очень нравится.

У меня сегодня день рождения. 3 июля, прям на День Независимости родился.

На Детской железной дороге мы постоянные клиенты. В связи с тем, что сегодня такой великий праздник, мы решили поддержать дух боевой, скажем так, независимости нашей страны.

Кристина Сущеня:

Мы запеваем «Катюшу» дружно. У нас была одна остановка. Она была в таком сказочном лесу. Юные пассажиры и взрослые могли поучаствовать в перетягивании каната, также прокатиться верхом. Остановка длилась порядка пяти минут. Предлагаю переместиться в этот сказочный лес.

С собой привезли экипировку военнослужащих Вооруженный Сил Республики Беларусь, чтобы все наши юные пассажиры, которые прибыли на этом поезде, опробовали на себе эту экипировку, посмотрели, каково это, быть военным в нынешнее время.