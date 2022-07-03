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Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?

03 июля 2022 14:21
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Новости Беларуси. Развитие животноводства – стратегия аграрной политики суверенной Беларуси. О селекции отечественных пород, перспективных видах и импортозамещении поговорим с гостем. Она пришла в центр Минска не одна, а с альпийской козочкой.  

Александр Меженный, СТВ:  
И сразу ключевой вопрос: а много ли коза дает молока?  

Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?-1

Татьяна Олехович, заместитель начальника отдела по племенной работе в скотоводстве Белорусского государственного объединения по племенному животноводству «БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕНИЕ»:  
Сегодня мы завезли в республику очень высокую селекцию коз двух самых продуктивных пород (альпийской и зааненской), которые славятся во всем мире. Где-то средняя продуктивность по матерям этих маленьких козочек – более полутора тысяч килограммов молока за 240 дней лактации. То есть сегодня наши козы дают около семи, восьми, а отдельные и девять литров молока в сутки.  

Александр Меженный:  
Как хорошая корова?  

Татьяна Олехович:  
Средняя корова, но это наши красивые и племенные козочки.  

Александр Меженный:  
А это чудо, которое у нас здесь находится, какой у нее возраст?  

Татьяна Олехович:  
Эта козочка родилась три месяца назад. Ее возраст – четвертый месяц. Она родилась от племенных мамы и папы группы А, есть такое понятие. То есть сегодня эта козочка высшей селекции, получена она уже в Беларуси, поэтому это уже наша продукция, скажем так, племенная, селекционная продукция.  

Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?-4

Юлия Алексеюк, СТВ:  
А какие есть еще белорусские породы коз?  

Татьяна Олехович:  
Это породы, которые у населения. Это беленькие. Заанинская порода коз, которая тоже является племенной, и она, возможно, прародительница тех коз, которые сейчас есть у населения. У нас есть заанинские в чистоте (чистопородные) и такие альпийские красотки. 160 голов у нас есть коз. Заканчивается сейчас случная кампания, и уже в августе мы уже начнем получать опять приплод. Приглашаем к декабрю за малышами.  

Александр Меженный:  
Все знают, что это все полезно. Но чем выделяется молоко именно от этих коз?  

Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?-7

Татьяна Олехович:  
Именно от этих коз молоко имеет приятный, сладкий вкус, имеет высокий процент белка. Это говорит о том, что это молоко пригодно для сыроварения и имеет достаточно серьезные перспективы для развития. Очень востребованы эти продукты и в Беларуси. Сегодня молоко является гипоаллергенным продуктом именно для маленьких детей, потому что сегодня есть очень много вопросов, когда рождаются дети и не переносят именно молочный сахар, лактозу. И сегодня это очень хорошая молочная продукция для людей пожилого возраста, для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И вообще, сегодня здоровый образ жизни с таким молоком приветствуется везде и имеет большую потребность.  

Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?-10

Александр Меженный:  
А как бизнес, наверное, это тоже интересно, то есть это выгодно государству? Имеет смысл сюда вкладывать деньги и насколько это востребовано у населения?  

Татьяна Олехович:  
Нашей целью было организовать селекционно-племенную ферму, которая будет находиться на базе могилевского племпредприятия. У нас заведено 160 козочек, мы планируем увеличить наше стадо до 300 голов, иметь чистопородное племенное стадо. Устала, конечно, она в дороге была – 200 километров до Минска. Да, для нас это интересно, интересно для страны. Мы будем получать племенной материал козочек и козликов и реализовывать не только нашим племенным сельхозорганизациям, фермерским хозяйствам, но и населению, что имеет большой спрос сегодня.  

Александр Меженный:  
Продукцию где уже можно находить? Продается ли в наших магазинах именно продукция от этих козочек?  

Татьяна Олехович:  
Именно от этих козочек продукция появится в августе, когда пройдут окоты.  

Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?-13

Александр Меженный:  
Хорошо, на что смотреть? Написано…  

Татьяна Олехович:  
«БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕНИЕ» будет написано. Молоко коз именно нашего производства.  

Александр Меженный:  
Я предполагаю так, что с Троицкого предместья травку щипала, следовательно, первая кружка молока для телеканала СТВ обязательно.  

Татьяна Олехович:  
Обязательно.  

Юлия Алексеюк:  
А какие особые продукты вы будете производить именно из этого молока, может, новинки какие-то, сыры?  

Татьяна Олехович:  
Основным производством будет цельномолочная продукция. То есть мы планируем получать молоко и реализовывать его на молочные комбинаты для пакетирования для маленьких детей и для взрослых тоже.  

Юлия Алексеюк:  
Гипоаллергенное?  

Татьяна Олехович:  
Да, гипоаллергенное, уникальное молоко. От коз молоко очень уникальное.  

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# Продукты питания # общество # Александр Меженный # Татьяна Олехович # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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