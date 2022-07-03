Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?

Новости Беларуси. Развитие животноводства – стратегия аграрной политики суверенной Беларуси. О селекции отечественных пород, перспективных видах и импортозамещении поговорим с гостем. Она пришла в центр Минска не одна, а с альпийской козочкой. Александр Меженный, СТВ:

И сразу ключевой вопрос: а много ли коза дает молока?

Татьяна Олехович, заместитель начальника отдела по племенной работе в скотоводстве Белорусского государственного объединения по племенному животноводству «БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Сегодня мы завезли в республику очень высокую селекцию коз двух самых продуктивных пород (альпийской и зааненской), которые славятся во всем мире. Где-то средняя продуктивность по матерям этих маленьких козочек – более полутора тысяч килограммов молока за 240 дней лактации. То есть сегодня наши козы дают около семи, восьми, а отдельные и девять литров молока в сутки. Александр Меженный:

Как хорошая корова? Татьяна Олехович:

Средняя корова, но это наши красивые и племенные козочки. Александр Меженный:

А это чудо, которое у нас здесь находится, какой у нее возраст? Татьяна Олехович:

Эта козочка родилась три месяца назад. Ее возраст – четвертый месяц. Она родилась от племенных мамы и папы группы А, есть такое понятие. То есть сегодня эта козочка высшей селекции, получена она уже в Беларуси, поэтому это уже наша продукция, скажем так, племенная, селекционная продукция.

Юлия Алексеюк, СТВ:

А какие есть еще белорусские породы коз? Татьяна Олехович:

Это породы, которые у населения. Это беленькие. Заанинская порода коз, которая тоже является племенной, и она, возможно, прародительница тех коз, которые сейчас есть у населения. У нас есть заанинские в чистоте (чистопородные) и такие альпийские красотки. 160 голов у нас есть коз. Заканчивается сейчас случная кампания, и уже в августе мы уже начнем получать опять приплод. Приглашаем к декабрю за малышами. Александр Меженный:

Все знают, что это все полезно. Но чем выделяется молоко именно от этих коз?

Татьяна Олехович:

Именно от этих коз молоко имеет приятный, сладкий вкус, имеет высокий процент белка. Это говорит о том, что это молоко пригодно для сыроварения и имеет достаточно серьезные перспективы для развития. Очень востребованы эти продукты и в Беларуси. Сегодня молоко является гипоаллергенным продуктом именно для маленьких детей, потому что сегодня есть очень много вопросов, когда рождаются дети и не переносят именно молочный сахар, лактозу. И сегодня это очень хорошая молочная продукция для людей пожилого возраста, для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И вообще, сегодня здоровый образ жизни с таким молоком приветствуется везде и имеет большую потребность.